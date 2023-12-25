Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России

Фото: Сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, уточняющий нюансы о выплате материнского капитала, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно поправкам, уточняющим закон о выплате материнского капитала, теперь его смогут получить только те люди, которые являлись гражданами РФ на момент появления ребёнка на свет. При этом, материнский капитан будет выплачиваться только тем россиянам, ребёнок которых имеет гражданство РФ по праву рождения.
Жители новых регионов РФ: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей получат материнский капитал вне зависимости от того, как давно они получили российской гражданство.
Закон вступит в силу 1 января 2024 года.
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Евгения Парфентьева