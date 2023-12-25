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Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России

25 декабря 2023, 15:32
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, уточняющий нюансы о выплате материнского капитала, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно поправкам, уточняющим закон о выплате материнского капитала, теперь его смогут получить только те люди, которые являлись гражданами РФ на момент появления ребёнка на свет. При этом, материнский капитан будет выплачиваться только тем россиянам, ребёнок которых имеет гражданство РФ по праву рождения.

Жители новых регионов РФ: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей получат материнский капитал вне зависимости от того, как давно они получили российской гражданство.


Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

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#гражданство
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#материнский капитал
#закон
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Подмосковные медучреждения в этом году получили 175 новых аппаратов УЗИ
25 декабря 2023, 15:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

С начала года в медицинских организациях Московской области установили 175 аппаратов УЗИ более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Современное ультразвуковое оборудование необходимо для диагностики патологий внутренних органов. Мы продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторные отделения современной медтехникой. Так, за два года мы поставили в медорганизации более 330 аппаратов УЗИ на сумму свыше 2 млрд рублей, а с начала 2023 года – 175 аппаратов более чем на 1 млрд», – отметила Стригункова.
В этом году новые ультразвуковые аппараты поступили в 48 медицинских организаций, в том числе в больницы и перинатальные центры. Медицинская техника закуплена по нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#аппарат
#подмосковье
#московская область
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Решетников: В России уменьшилось число проверок бизнеса
25 декабря 2023, 15:39

Фото: istockphoto.com/signature

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о сокращении числа проверок бизнеса.
При этом, он подчеркнул, что контроль за предпринимательской деятельностью в стране всё-таки необходимо сохранить.

«Мы эту пружину отжали максимально, и сейчас надо очень внимательно посмотреть, чтобы у нас действительно контроль там, где он необходим, был в должном объёме», — прокомментировал в беседе с RT Решетников.

Ранее первый замминистра Московской области Евгений Подлипенский заявил, что Министерство инвестиций, промышленности и науки региона сопровождает более 1 тыс. инвестиционных проектов.

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#контроль
#бизнес
#россия
#проверки
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Депутат Чепа: Запад раскачивает ситуацию в Сербии
25 декабря 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Sasa69M

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что протестные движения в Сербии есть результат целенаправленных действий западных стран по раскачиванию ситуации в стране.
«Всё идёт по определённой технологии. Мы все прекрасно помним, как страну разваливали, чего добились, сколько это стоило жизней граждан бывшей Югославии. Понятно, что независимая позиция Вучича не устраивает коллективный Запад, и они делают всё возможное, чтобы раскачать ситуацию в стране», — прокомментировал в беседе с RT Чепа.

Политический обозруватель Андрей Перла также отметил, что президента Сербии попытались свергнуть привычными методами.

«В Сербии тишайший, совершенно проевропейский Вучич оказался всё-таки слишком сербом. Начали свергать привычными средствами. Выборы, говорят, обман», — приводит «Царьград» сообщение Перлы.

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#выборы
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#вучич
#сербия
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Песков оценил возможность личной встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ
Песков: у Путина и Пашиняна будет хорошая возможность пообщаться на саммите СНГ
25 декабря 2023, 15:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий в Санкт-Петербурге у главы государства Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет. Об этом Песков сообщил журналистам.
Так представитель Кремля прокомментировал вопрос, касающийся отдельных переговоров российского лидера Путина и премьер-министра Пашиняна.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря поучаствует в неформальной встрече глав СНГ.

Напомним, за последний год армянский премьер отказывался от участия в мероприятиях в рамках ОДКБ и СНГ.

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#россия
#армения
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Песков: Во время поездки в Петербург Путин встретится с Шойгу
25 декабря 2023, 15:08

Фото: kremlin.ru

Во время поездки на судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин проведёт отдельную встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
25 декабря глава РФ прибыл с Санкт-Петербург, чтобы посетить судостроительный завод «Северная верфь». Президент примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». Владимира Путина будет сопровождать глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, с которым российский лидер проведёт отдельную встречу в ходе мероприятий.

«Также, будучи на фрегате, президент осмотрит основные системы вооружения, встретиться также отдельно с министром обороны Шойгу», — прокомментировал ситуацию Песков.

При этом, какие вопросы будут обсуждать президент и министр обороны — Песков не уточнил.

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Воробьёв открыл обучающий семинар для членов регионального правительства и глав
25 декабря 2023, 14:11

Фото: Антон Черных

В Мастерской управления «Сенеж» открылся обучающий семинар для членов регионального правительства и глав. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Открытый семинар проходит на базе мастерской управления «Сенеж» в городском округе Солнечногорск.

«Сегодня мы пригласили авторитетных учёных, чьи идеи, исследования по вопросам экономики представляют особый интерес для каждого руководителя. <…> Мы завершаем год, он был очень насыщенным. Реализация наших программ имеет большое значение для качества жизни региона и страны в целом. Приятно, что Московскую область часто называют новаторской территорией. Но это возможно только тогда, когда процесс внедрения не прекращается<…> », — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Семинар включает себя два блока: теоретический и практический. В рамках первого части участникам предстоит прослушать лекции от выдающихся специалистов и вынести оттуда основные моменты, которые они смогут применить у себя в округах.

В ходе практической части будут разобраны 10 кейсов по приоритетным отраслевым направлениям, после которых главам и членам нерационального правительства предложить наиболее выгодные и умные решения по модернизации работы определенной сферы.

Стоит отметить, что в завершении семинара пройдет вручение премии «Прорыв года» лучшим муниципалитетам в 18 номинациях.

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#страны
#обучение
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«Козёл отпущения»: В Сенате точно описали роль Зеленского на Западе
Ковитиди: Запад спишет свои все промахи и неудачи по Украине на Зеленского
25 декабря 2023, 14:08

Фото: Сайт Кремля

Западные лидеры свалят все свои промахи и неудачи по Украине на её президента Владимира Зеленского, об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в интервью для «РИА Новости».
«Усилиями американских «друзей» и британских «братьев» Зеленский приобрел новый политический статус козла отпущения, на которого ожидаемо спишут все промахи и неудачи», — прокомментировала ситуацию Ковитиди.

К тому же, по её словам, уже сейчас западные лидеры чётко видят, что у Украины во главе с Зеленским нет никакого будущего. Он, в качестве лидера, не устраивает как украинский электорат, так и западных союзников.

Ковитиди напомнила, что от Украины медленно отходит и её главный союзник и «хозяин» — Америка. Всё большее количество американских политиков выступают против продолжения спонсирования украинского конфликта. Теперь к ним присоединилась и Канада.

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#владимир сша
#украина
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В Подмосковье открыли штаб по общественному наблюдению за выборами
25 декабря 2023, 13:59

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций

В Московской области состоялось открытие Штаба по общественному наблюдению за выборами. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
Единый день голосования президентских выборов назначен на 15–17 марта 2024 года.

«<…> процесс организации общественного наблюдения — это сложение множества факторов и работы тысяч людей. Предстоящие выборы президента будут в центре внимания не только в нашей стране, но и за рубежом. А это накладывает на нас, как на организаторов общественного наблюдения, дополнительную ответственность. Законодательство позволяет организовать его под эгидой Общественной палаты региона и мы объединим усилия для того, чтобы процесс общественного наблюдение прошёл на должном уровне», — отметил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

Стоит отметить, что штаб будет работать по восьми направлениям одновременно. Кроме этого, штаб и горячая линия будут работать круглосуточно во время проведения выборов.

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Русские спасли Сербию: майдан в Белграде и что выяснили российские спецслужбы
Сторонники оппозиции проведут новые протесты в центре Белграда
25 декабря 2023, 13:41

Фото: istock / rarrarorro

Белград охватили массовые беспорядки. Всё началось после парламентских выборов, результаты которых протестующие потребовали отменить. С чем оказались не согласны митингующие, о чем Россия предупредила Сербию, и как партия «против насилия» напала на директора избиркома, читайте в материале «Радио 1».

Выборы в Сербии и попытка госпереворота


Выборы депутатов однопалатного парламента (скупщины), а также властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления состоялись в Сербии 17 декабря.

Победу в голосовании одержала партия «Сербия не должна сдаваться», возглавляемая президентом республики Александром Вучичем. Коалиция заручилась поддержкой 47,36% избирателей на выборах в скупщину. Кроме того, партия получит более половины депутатских мандатов и не менее 67 мест из 120 возможных в парламенте Воеводины.

Протесты в Сербии после окончания выборов


На следующий день после оглашения результатов голосования, на улицы Белграда вышли тысячи человек с требованиями о признании выборов недействительными. По мнению протестующих, власти сфальсифицировали итоги голосования и подкупили избирателей. Позже выяснилось, что организаторами волнений стали оппозиционные прозападные партии.

Сторонники партии «Сербия против насилия» перекрыли улицу перед зданием белградского избиркома, объявили голодовку и заявили, что будут продолжать митинг, пока власти не признаются в нарушениях.

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич завила, что оппозиционеры напали на главу избирательной комиссии Миладина Ковачевича. Позже директор избиркома рассказал, что нападающих было около 50 человек.

Протестующие блокировали городские улицы, бросали в здание администрации камни, алюминиевые банки и горящие файеры.
Разогнать зачинщиков беспорядков правоохранителям удалось в ночь на 25 декабря. Для остановки многотысячной толпы полиция применила слезоточивый газ.

Выступление Александра Вучича в связи с беспорядками


Президент Сербии Александр Вучич обратился к населению на фоне протестов. Он заявил, что на улицы Белграда вышли 2490 человек, однако отметил, что гражданам не стоит волноваться, так как совершить революцию у оппозиционеров не получится.

«Все эти хулиганы и тщеславные революционеры должны знать, что сербские институты достаточно сильны, чтобы справиться с этой попыткой свержения государственной власти», — заверил Вучич.

Он также сообщил, что в результате массовых беспорядков, травмы получили двое полицейских. Более 35 протестующих задержаны.
Председатель сербской партии «Заветницы» Милица Джурджевич назвала события в Белграде началом майдана и заявила, что Сербию намерены заставить ввести санкции против России и присоединить к НАТО, что стало причиной волнений.


Россия предупредила Сербию о беспорядках


Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что о планируемых протестах в стране предупреждала Россия. По ее словам, информация была получена от российских спецслужб, и сербская сторона пыталась сообщить западным дипломатам сведения о возможной попытке госпереворота в стране.

«Они (западные дипломаты – прим.ред.) обвинили нас в распространении дезинформации, в том, что это все ерунда», – заявила Брнабич.


Захарова заявила о попытках Запада раскачать ситуацию в Сербии


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за массовыми беспорядками в Белграде стоит коллективный Запад, приводит ее слова издание РИА Новости.

Дипломат назвала действия западных стран очевидными попытками раскачать ситуацию в стране с использованием «майданных переворотов».


Сербия имеет данные о том, что протесты в Белграде поддержаны Западом


Российский посол Александр Боцан-Харченко заявил, что президент Сербии Александр Вучич располагает данными о том, что протесты в стране поддерживаются с Запада.

Сербский лидер уверен, что массовые беспорядки были спланированы и были проведены по типу «майданных революций».

Дипломат пояснил, что попытка раскачать строй в стране связана с твердой политикой Вучича о неприсоединении к санкциям против России.

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Оппозиция анонсировала новые протесты в центре Белграда


Студенческая организация «Борьба», выступающая против результатов голосования на прошедших парламентских выборах, заявила, что в Белграде пройдут новые акции протеста. Об этом сообщает телеканал РТС.

Участники организации заявили, что заблокируют движения в двух местах города, однако координаты не назвали.

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