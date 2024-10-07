В России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что с января 2025 года российским пенсионерам проиндексируют пенсии на уровень инфляции. Об этом он сообщил во время выступления в Совете Федерации. По его данным, индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.
«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — объявил он.Напомним, некоторые категории граждан уже получили повышение пенсий в 2024 году.
- С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличилась на 7,5%;
- С 1 февраля пенсии федеральных льготников также повысились на 7,5%.;
- С 1 апреля социальные пенсии увеличились на 7,5%.
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