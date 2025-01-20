Политолог раскрыл значение договора между Россией и Ираном

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный между Россией и Ираном, критически важен для обеих стран, так как Тегеран опасается новых санкций после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, а Москва развивает отношения с Глобальным Югом после разрыва отношений с Европой. Об этом заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
«Россия заинтересована в увеличении перевалки своих грузов через иранские порты, вроде Бандер-Аббаса. <…> В случае, если Трамп сделает Иран одной из «точек приложения усилий» в своей санкционной политике, эту страну ждут большие экономические трудности. В этих условиях всестороннее сотрудничество с нами во многих сферах станет для иранцев критически важным», — пояснил политолог в беседе с «Петербургским дневником».Тем временем в Пентагоне прогнозируют новый конфликт между Арменией и Азербайджаном в период 2025-2026 годов. Директор Института политических исследований Сергей Марков считает подобный сценарий весьма вероятным. В разговоре с «Вечерней Москвой» аналитик отметил, что Азербайджан замечает окно возможностей после возвращения Нагорного Карабаха и плачевное состояние Армении, которая рассорилась с Россией и потеряла союзника в лице Ирана, лишившегося части влияния после свержения сирийского лидера Башара Асада.
«По его словам, главная цель Азербайджана — Зангезурский коридор. А именно — беспрепятственное сухопутное сообщение с азербайджанским анклавом (наподобие нашего Калининграда) — Нахичеванской областью Азербайджана. Она отделена от основной территории страны и окружена Арменией, Ираном и Турцией», — пишет издание.Читайте также:
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