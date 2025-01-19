Огромный подземный город: Иран показал необычную военную базу

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Иран продемонстрировал огромную подземную военную базу. Она располагается в Персидском заливе под морским дном на глубине 500 метров.
Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. В длинных туннелях подземного военного города содержится самая разнообразная военная техника, в том числе боевые суда, оснащенные крылатыми ракетами.
Подземная база была открыта 16 января, на церемонии ее открытия присутствовал главнокомандующий элитных войск — Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — генерал-майор Хоссейн Салами.
Как сообщалось ранее, 17 января президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. В Кремле отметили: этот документ отражает выход двусторонних российско-иранских связей на новый уровень.
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Подземная база была открыта 16 января, на церемонии ее открытия присутствовал главнокомандующий элитных войск — Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — генерал-майор Хоссейн Салами.
Как сообщалось ранее, 17 января президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. В Кремле отметили: этот документ отражает выход двусторонних российско-иранских связей на новый уровень.
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Александр Бойцов