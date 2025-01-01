В Баку резко ответили на оскорбление Ираном президента Алиева

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Баку Сейид Джафар Агайи Марьян был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Поводом стали оскорбительные высказывания в адрес главы азербайджанского государства Ильхама Алиева, прозвучавшие в эфире тегеранского телеканала «Новостная сеть».
Во внешнеполитическом ведомстве Ирана иранскому дипломату был заявлен решительный протест из-за того, что представитель высшего руководителя Ирана в провинции Ардебиль имам-джума Ардебиля Сейид Хасан Амели в прямом эфире программы государственного телевидения допустил ряд нелицеприятных высказываний в адрес Азербайджана и президента страны. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Кроме того, в министерстве выразили обеспокоенность, которая была доведена до сведения поверенного, по поводу того, что в Иране в последнее время всё более откровенно разжигаются антиазербайджанские настроения. Ведомство всё же выразило надежду на сохранение добрососедских отношений между двумя государствами.
Читайте также:
МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе
Иран эвакуирует своих военных и дипломатов из Сирии
Азербайджан ограничил с 1 января срок пребывания россиян в стране 90 днями
Александр Бойцов