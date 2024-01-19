В России прошли испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе

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Система обнаружения конфликтов движения гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) успешно прошла первые испытания в России, сообщил генеральный директор НИЦ «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов в интервью РИА Новости. Этот сервис, участвующий в НТИ «Аэронет», предоставляет информацию о воздушной обстановке и обеспечивает визуальное взаимодействие участников воздушного движения.
Глава компании отметил, что «Небосвод» может быть применен при организации центра управления полетами аэродромов, региональных ситуационных центров и на критически важных объектах для контроля легальных и нелегальных полетов. Интеграция БВС в цифровую платформу позволяет передавать данные о местоположении и ходе полета внешним пилотам БВС и в центр управления полетами диспетчеру контрольно-диспетчерского пункта, без необходимости дополнительного оснащения дронов средствами наблюдения.
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Артем Кузьмин