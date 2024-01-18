В Ленобласти заявили об отсутствии повреждений из-за сбитого дрона ВСУ

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В администрации Ленинградской области заявили, что украинский беспилотник, который был сбит на территории региона в ночь с 17 на 18 января, не нанёс повреждений.
Также там сообщили об отсутствии пострадавших.
Ранее российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО. Отмечалось, что с помощью системы противовоздушной обороны также были уничтожены 91 беспилотный летательный аппарат и управляемая авиабомба американского производства JDAM. Также российским войскам удалось освободить населенный пункт Весёлое в ДНР, полностью взяв его под свой контроль.
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«Губернатор и оперативный штаб информацию получили. Пострадавших и повреждений в Ленобласти нет», – приводит «Петербургский дневник» сообщение администрации.
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Мелисса Тимофеева