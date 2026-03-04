Российская пенсионерка помогла задержать курьера мошенников, выманивших у нее 1,5 млн

04 марта 2026, 00:51

В Воронежской области пенсионерка помогла задержать пособницу мошенников с поличным

Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina

Пенсионерка из поселка Грибановка помогла полиции задержать пособницу телефонных мошенников, когда та пришла за деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Воронежской области.





В феврале 78-летней женщине позвонили мошенники, которые прикидывались сотрудники сотовой связи, и под предлогом продления договора выманили паспортные данные и СНИЛС. Затем на контакт вышел «следователь» и убедил женщину, что её деньги похищены и переведены за границу, а против неё возбуждено уголовное дело.



