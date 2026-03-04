Российская пенсионерка помогла задержать курьера мошенников, выманивших у нее 1,5 млн
В Воронежской области пенсионерка помогла задержать пособницу мошенников с поличным
Пенсионерка из поселка Грибановка помогла полиции задержать пособницу телефонных мошенников, когда та пришла за деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Воронежской области.
В феврале 78-летней женщине позвонили мошенники, которые прикидывались сотрудники сотовой связи, и под предлогом продления договора выманили паспортные данные и СНИЛС. Затем на контакт вышел «следователь» и убедил женщину, что её деньги похищены и переведены за границу, а против неё возбуждено уголовное дело.
Преступники выяснили, что у пенсионерки в банке есть полтора миллиона рублей, и велели снять их и передать курьеру-девушке. Это якобы должно было помочь пожилой женщине.
Жертва аферистов выполнила указание 25 февраля, но мошенники не остановились. Они потребовали ещё 3,3 миллиона рублей, принадлежащих её дочери. Заподозрив обман, пенсионерка обратилась в полицию 2 марта.
Правоохранительные органы устроили засаду и задержали 20-летнюю курьершу из Республики Алтай с поличным, когда та пришла к за деньгами. Девушка призналась, что хотела лёгкого заработка. Против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Помощнице аферистов грозит до десяти лет лишения свободы.