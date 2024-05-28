Подмосковный проект выиграл конкурс «Россия – футбольная страна»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» из Московской области стал победителем четвёртого сезона конкурса РФС «Россия – футбольная страна». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В ходе народного голосования проект набрал 39% голосов читателей Спортса в блоге «Страна, где любят футбол».
Всего в прошедшем сезоне в конкурсе «Россия – футбольная страна» участвовали 444 проекта из 76 регионов страны.
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В ходе народного голосования проект набрал 39% голосов читателей Спортса в блоге «Страна, где любят футбол».
«Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью – объединение болельщиков армейского клуба, имеющих инвалидность. Его в 2018 году основала Елена Попова. Организация помогает людям с инвалидностью ощутить радость поддержки любимой команды с трибуны стадиона. Средняя посещаемость сектора КБИ на «ВЭБ Арене» в сезоне 2022/23 составила 82 человека», – говорится в сообщении.В прошлом году проект вошел в топ-10 мировых инклюзивных проектов на футбольном саммите в Севилье. Подробнее о проекте можно узнать в блоге «Страна, где любят футбол».
Всего в прошедшем сезоне в конкурсе «Россия – футбольная страна» участвовали 444 проекта из 76 регионов страны.
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Лора Луганская