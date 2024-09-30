В России проведут проверку систем оповещения населения

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В среду, 2 октября, во всех субъектах России будет осуществлена проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровня, предупредили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что проверка будет включать в себя запуск сирен и громкоговорителей, а также замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов.
Напомним, что системы оповещения расположены во всех субъектах страны. Они необходимы для оперативного доведения сигнала до граждан в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В МЧС призвали граждан не паниковать и сохранять спокойствие во время проверки работы системы.
Подобная проверка является плановой. Последний раз масштабное включение сирен проводилось в начале марта этого года. Тогда по всей стране прозвучал сигнал «Внимание всем!».
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Напомним, что системы оповещения расположены во всех субъектах страны. Они необходимы для оперативного доведения сигнала до граждан в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В МЧС призвали граждан не паниковать и сохранять спокойствие во время проверки работы системы.
Подобная проверка является плановой. Последний раз масштабное включение сирен проводилось в начале марта этого года. Тогда по всей стране прозвучал сигнал «Внимание всем!».
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Анастасия Чинкова