В России проводится конкурс лучших инклюзивных практик

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Всероссийский отбор инклюзивных практик проводит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, заявки принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба агентства.
«Целью отбор является выявление и дальнейшее тиражирование лучших решений, направленных на предоставления людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья различных сервисов, услуг и товаров, включая обучение и трудоустройство», — говорится в сообщении.К участию в проекте приглашаются коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, муниципалитеты и ведомства, реализующие инклюзивные проекты. Отправить свою заявку можно на платформе «Смартека». Там же размещена полная информация о конкурсном отборе, а также перечень номинаций.
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