Подмосковный сервис-тренер победила в полуфинале проекта «Мастера гостеприимства»

Сыроварня «33 сыра от Джея» в городском округе Солнечногорск приглашает 16 июля жителей и гостей Подмосковья бесплатно посетить это фермерское хозяйство. Более 15 лет бывалый путешественник и бывший шеф-повар Джей вместе с командой производят классические и авторские сыры, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.