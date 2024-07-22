Подмосковный сервис-тренер победила в полуфинале проекта «Мастера гостеприимства»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Участница из Московской области Евгения Мустафина вошла в число победителей второго полуфинала проекта «Мастера гостеприимства президентской платформы «Россия – страна возможностей». Итоги полуфинала подвели в крупнейшем промышленном городе Вологодской области Череповце, сообщили в пресс-службе организаторов.
В гранд-финал вошли 32 участника из 19 регионов России. Три дня участники проходили конкурсные испытания. Победительницей стала сервис-тренер из Подмосковья Евгения Мустафина.
Объединив свою страсть к обучению и гостиничному бизнесу, она помогает командам отелей выстраивать отношения с гостями. Её задача – обучать продажам через сервис, работе со сложными гостями, стандартизировать процессы, проводить аудиты и участвовать в социально-значимых проектах.
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Объединив свою страсть к обучению и гостиничному бизнесу, она помогает командам отелей выстраивать отношения с гостями. Её задача – обучать продажам через сервис, работе со сложными гостями, стандартизировать процессы, проводить аудиты и участвовать в социально-значимых проектах.
«Я всегда стремилась развиваться, и мне повезло встретить замечательных наставников и проводников. Меня пригласили в проект, где мы организовывали выездные семинары для йога-групп по всей стране – это Подмосковье, Суздаль, Ярославль, Сочи, Байкал и Алтай. Мы договаривались о лучших условиях, подбирали самые подходящие варианты, работали с каждым участником лично – делали поездки под ключ», – рассказала Евгения.Следующий полуфинал проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт в Ханты-Мансийском автономном округе.
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Лора Луганская