В России раскрыли ситуацию с обучением детей мигрантов
Более 87% несовершеннолетних иностранцев, подавших документы на обучение в российских школах, не могут быть зачислены. Об этом сообщает Рособрнадзор.
С апреля по август текущего года в образовательные организации поступили документы на 23 616 детей с иностранным гражданством. Полный комплект документов представили только на 8 223 ребёнка — их направили на тестирование по русскому языку.
Тестирование прошли 5 940 детей, из них положительный результат показали 2 964 человека — это 50% от числа протестированных и 12,6% от общего количества поданных заявлений.
Тестирование для зачисления детей мигрантов в школы РФ ввели с 1 апреля 2025 года. Ведомство отмечает, что для обеспечения качества образовательного процесса несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить требуемый уровень владения русским языком. Отсутствие положительного результата теста является основанием для отказа в зачислении.
