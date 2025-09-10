В России раскрыли ситуацию с обучением детей мигрантов

10 сентября 2025, 11:17

Рособрнадзор: свыше 87% детей иностранцев не могут быть зачислены на обучение

Фото: istockphoto/shironosov

Более 87% несовершеннолетних иностранцев, подавших документы на обучение в российских школах, не могут быть зачислены. Об этом сообщает Рособрнадзор.