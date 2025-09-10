С 11 сентября в России начнут выдворять нелегальных мигрантов с ограничением прав

10 сентября 2025, 01:33

Фото Istock/vichinterlang

С 11 сентября 2025 года в России начнутся массовые выдворения нелегальных мигрантов, не урегулировавших свой правовой статус до окончания срока миграционной амнистии. Им будут запрещены въезд в страну, регистрация браков, устройство детей в школы и другие права.