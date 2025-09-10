С 11 сентября в России начнут выдворять нелегальных мигрантов с ограничением прав
С 11 сентября 2025 года в России начнутся массовые выдворения нелегальных мигрантов, не урегулировавших свой правовой статус до окончания срока миграционной амнистии. Им будут запрещены въезд в страну, регистрация браков, устройство детей в школы и другие права.
МВД России подтвердило, что это связано с истечением срока действия указа президента, разрешавшего легализацию статуса до 10 сентября включительно.
Граждане Украины с неурегулированным статусом могут претендовать на вид на жительство или подать документы на российское гражданство при наличии постоянной регистрации на территории Украины. Однако после 11 сентября эта возможность будет недоступна.
Иностранцы, включённые в реестр контролируемых лиц, не смогут менять место жительства без разрешения МВД, выезжать за пределы региона проживания или осуществлять финансовые операции.
