В зоне СВО начали применять новый российский беспилотник «Гербера»

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Вооруженные силы России начали применять новые дроны-камикадзе «Гербера» в зоне специальной военной операции (СВО). Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», данные беспилотники были применены при атаке Киева.
Эта разработка ОКБ им. Н. Ф. Гастелло оснащается камерой наблюдения и может выполнять как ударные задачи, так и разведывательные операции. «Гербера» используется и в качестве ложной цели, чтобы отвлечь на себя огонь вражеских средств противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что меры ВСУ по борьбе с российскими беспилотниками типа «Герань» стали малоэффективными из-за новой тактики ВС РФ. Российские военные сменили высоту полёта дронов до 1000 метров. В связи с этим ранее предпринимаемые ВСУ меры стали неэффективными.
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Самиров Рамиль