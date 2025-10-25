В «Сенеже» назвали 74 победителя Конкурса социальных архитекторов
24 октября в Мастерской управления «Сенеж» объявили итоги Конкурса социальных архитекторов. 74 финалиста стали победителями и продолжат обучение.
На церемонии закрытия Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко отметил активное развитие сообщества.
«Вы стали лучшими из 7,5 тысяч профессионалов, пришедших на конкурс. И в целом у вас уникальная ситуация — вы создаёте профессию, выступая её соавторами», — высказался Сергей.Очный этап стартовал 21 октября. Финалисты выполняли тестовые задания и демонстрировали экспертам свои профессиональные компетенции. В рамках мероприятия прошли дискуссии и лекции с участием глав регионов, депутатов и экспертов.
Спикеры подчеркнули значимость конкурса для развития страны. Участники отмечали, что получили большой объём знаний. Они делились впечатлениями от интенсивной программы и товарищеской атмосферы.