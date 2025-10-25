Достижения.рф

В МВД раскрыли схему мошенничества с маркетплейсами и микрозаймами

Фото: Istock/Tero Vesalainen

Мошенники предлагают россиянам трудоустройство на маркетплейсах, чтобы завладеть их персональными данными и кодами авторизации. О такой схеме сообщили в пресс-центре МВД РФ.



Как уточнили в ведомстве, сбор идентификационных данных под видом оформления на работу стал частым способом мошенничества.

«Действуя от имени работодателя, злоумышленники, располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения. После чего от лица потерпевшего оформляют микрозайм на сайтах микрофинансовых организаций», — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что мошенники используют несуществующий сервис Yandex Delivery для кражи данных. Злоумышленники присылают сообщения о выплате за несуществующий товар, переданный курьеру, чтобы обмануть получателей.
Ольга Щелокова

