В МВД раскрыли схему мошенничества с маркетплейсами и микрозаймами
Мошенники предлагают россиянам трудоустройство на маркетплейсах, чтобы завладеть их персональными данными и кодами авторизации. О такой схеме сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Как уточнили в ведомстве, сбор идентификационных данных под видом оформления на работу стал частым способом мошенничества.
«Действуя от имени работодателя, злоумышленники, располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения. После чего от лица потерпевшего оформляют микрозайм на сайтах микрофинансовых организаций», — заявили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что мошенники используют несуществующий сервис Yandex Delivery для кражи данных. Злоумышленники присылают сообщения о выплате за несуществующий товар, переданный курьеру, чтобы обмануть получателей.