В России расширили список оснований для лишения гражданства
11 августа 2025 года в России вступил в силу закон, расширяющий перечень причин для аннулирования приобретённого гражданства. Документ был принят депутатами 17 июля, а 31 июля его подписал президент РФ. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
Теперь законодательство включает более 80 оснований, по которым у натурализованных граждан могут отобрать паспорт. Среди новых причин для лишения гражданства: убийство, развратные действия в отношении детей, публичные призывы к действиям против безопасности государства, организация незаконной миграции, секретное сотрудничество с иностранными государствами или международными организациями.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новый закон предоставляет «достаточно большой инструментарий для наведения порядка» правоохранительным органам. При этом закон не распространяется на жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Республики Крым и Севастополя.
