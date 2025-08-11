В России расширили список оснований для лишения гражданства

11 августа 2025, 16:06

Вступил в силу закон о новых условиях лишения российского гражданства

Фото: Istock/gregory_lee

11 августа 2025 года в России вступил в силу закон, расширяющий перечень причин для аннулирования приобретённого гражданства. Документ был принят депутатами 17 июля, а 31 июля его подписал президент РФ. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.