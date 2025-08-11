В ГД предупредили об обмане пенсионеров через фальшивую рекламу о выплатах
В России мошенники все чаще размещают в интернете яркую рекламу, направленную на людей предпенсионного возраста и пенсионеров, с обещанием «премий от государства» или «индексации пенсии». Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Он уточнил, что преступники используют символику государственных органов, чем вызывают доверие у своих потенциальных жертв.
«Схема обмана обычно выглядит одинаково: при переходе по рекламной ссылке человек попадает на фальшивый сайт, имитирующий портал госуслуг или страницу Пенсионного фонда. Там просят ввести паспортные данные, номер банковской карты или пройти «идентификацию» через онлайн-банк. Иногда мошенники требуют "оплатить госпошлину"», — пояснил Немкин в беседе с RT.
После этого мошенники снимают все средства с карты, а также получают доступ к личным данным жертвы.
Депутат напомнил, что госорганы не требуют предварительных платежей для получения услуг. Он также призвал игнорировать рекламу и смс, которые ведут на сторонние сайты.
Тем временем в НИЯУ МИФИ разработали интеллектуальную систему «Сипуха», которая может вычислить, не является ли запись человеческого голоса голосовым дипфейком, пишет «Газета.Ru».
«В основе системы лежит нейросеть, обученная различать дипфейки. В качестве данных для обучения нейросети использовалось более 200 тыс. записей человеческих голосов, среди которых были как подлинные записи, так и дипфейки, сгенерированные различными алгоритмами», — говорится в статье.
Разработчики «Сипухи» сейчас работают над созданием облачного сервиса. Он позволит быстро и легко подключать функцию распознавания дипфейков к различным системам коммуникации — как к публичным, так и к коммерческим. Т-Банк и «Информзащита» уже выразили заинтересованность в использовании этого сервиса.