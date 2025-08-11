В ГД предупредили об обмане пенсионеров через фальшивую рекламу о выплатах

11 августа 2025, 14:58

Фото: iStock/nevodka

В России мошенники все чаще размещают в интернете яркую рекламу, направленную на людей предпенсионного возраста и пенсионеров, с обещанием «премий от государства» или «индексации пенсии». Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.





Он уточнил, что преступники используют символику государственных органов, чем вызывают доверие у своих потенциальных жертв.





«Схема обмана обычно выглядит одинаково: при переходе по рекламной ссылке человек попадает на фальшивый сайт, имитирующий портал госуслуг или страницу Пенсионного фонда. Там просят ввести паспортные данные, номер банковской карты или пройти «идентификацию» через онлайн-банк. Иногда мошенники требуют "оплатить госпошлину"», — пояснил Немкин в беседе с RT.

«В основе системы лежит нейросеть, обученная различать дипфейки. В качестве данных для обучения нейросети использовалось более 200 тыс. записей человеческих голосов, среди которых были как подлинные записи, так и дипфейки, сгенерированные различными алгоритмами», — говорится в статье.