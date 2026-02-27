Янтарь возрастом до 50 млн лет нашли в Калининграде

27 февраля 2026, 11:11

В Калининграде нашли самородок янтаря в форме древнего насекомого

Фото: iStock/HansJoachim

Сотрудники калининградского янтарного комбината (входит в холдинг «РТ-финанс» госкорпорации «Ростех») нашли редкий минерал в форме древнего жука. Об этом говорится в заявлении пресс-службы предприятия.