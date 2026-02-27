Янтарь возрастом до 50 млн лет нашли в Калининграде
Сотрудники калининградского янтарного комбината (входит в холдинг «РТ-финанс» госкорпорации «Ростех») нашли редкий минерал в форме древнего жука. Об этом говорится в заявлении пресс-службы предприятия.
Янтарь приобрел свою уникальную форму примерно 30-50 миллионов лет назад. В одном из сколов камня можно увидеть редкий фрагмент — трехмерный слепок туннеля, прорытого личинкой жука-древоточца. В этом образце нет самого насекомого, но янтарь с поразительной точностью воспроизводит форму его личинки. Этот камень станет экспонатом в музее янтарного комбината.
Балтийский янтарь представляет собой застывшую смолу древних реликтовых деревьев, возраст которых составляет от 30 до 50 миллионов лет. Около 90 процентов всех известных запасов этого драгоценного камня сосредоточены в Калининградской области.
