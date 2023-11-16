В России разрабатывают беспилотник из вторсырья, напечатанный на 3D-принтере

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Конструкторское бюро «Спектр» разрабатывает ударный беспилотник самолётного типа, который будут печатать на 3D-принтере из вторсырья прямо в зоне проведения спецоперации. Об этом в беседе с ТАСС рассказал исполнительный директор организации Андрей Братеньков.
Отмечается, что дешевизна технологии заключается в том, что печать будет производиться из вторсырья. Для этого можно использовать различные обломки пластика.
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Анастасия Чинкова