В России разработали детский бронежилет

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В России разработан детский бронежилет «Светлячок». Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании-разработчика Евгений Батаев.
Он пояснил, что экипировка предназначена для защиты детей в приграничных регионах России.
Новинка была создана в соответствии с классом БР-2 (защита от осколков и выстрелов обычной пулей из пистолета Ярыгина), но возможно усиление броневой защиты до класса БР-3 (выстрел пулей со стальным сердечником от Ярыгина).
В настоящее время ведутся переговоры с региональными властями о поставках «Светлячков». При этом бронежилеты уже закупаются частными школами, детскими садами и больницами.
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«Они постоянно находятся под угрозой, не все дети оттуда эвакуированы – им нужно ходить с мамами в поликлинику, магазин и так далее, а значит они должны быть надежно защищены», – заявил предприниматель.
Новинка была создана в соответствии с классом БР-2 (защита от осколков и выстрелов обычной пулей из пистолета Ярыгина), но возможно усиление броневой защиты до класса БР-3 (выстрел пулей со стальным сердечником от Ярыгина).
В настоящее время ведутся переговоры с региональными властями о поставках «Светлячков». При этом бронежилеты уже закупаются частными школами, детскими садами и больницами.
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Александр Климов