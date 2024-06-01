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В Белгороде прозвучал новый ряд взрывов

ТАСС: еще около 20 взрывов прогремело в небе над Белгородом
01 июня 2024, 01:37
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Белгороде прогремел новая серия взрывов, передает ТАСС 1 июня. Отмечается фиксация около 20 новых взрывов.
Ранее ночью в Белгороде прогремело около 20 взрывов. В городе задействована система противовоздушной обороны (ПВО). Объявлена ракетная опасность, звучит сирена, жители проинформированы о ракетной опасности.

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#ракетная опасность
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#белгородская область
Умер актер из «Мастера и Маргариты»
01 июня 2024, 02:23

Фото: iStock/Boris Ipatov

Актер театра «Студия театрального искусства» (СТИ) Дмитрий Липинский скончался в Москве, передает телеканал «360».
34-летний артист не пришел на работу в пятницу, 31 мая, и не отвечал на телефонные звонки. Спасатели открыли дверь квартиры, где нашли тело.

СТИ отменил в субботу постановку «Мастер и Маргарита», в которой Липинский сыграл Понтия Пилата. На телевидении актер появлялся в ролях в сериалах «Тихий Дон» и «Петр Лещенко. Все, что было...»

Ранее сообщалось о смерти актера из фильма «Кин-дза-дза!» Валерия Фролова.

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#артист
#актёр
#сериал
#смерть
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Число прогремевших над Белгородом взрывов увеличилось до 40
За 15 минут над Белгородом прогремело около 40 взрывов
01 июня 2024, 01:46

Фото: iStock/trikolor

В небе над Белгородом за 15 минут в результате второй серии ударов прогремело около 40 взрывов, передает ТАСС.
В городе действует система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее корреспондент агентства утверждал на серии взрывов. Таким образом, общее количество взрывов увеличилось до 40 за 15 минут. Информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

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#взрывы
#пво
#белгородская область
#журналист
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В Белгороде прогремело около 20 взрывов
01 июня 2024, 01:19

Фото: iStock/maki_shmaki

В Белгороде прогремело около 20 звуков взрывов, передает ТАСС.
В городе действует система противовоздушной обороны (ПВО). Объявлена ракетная опасность, звучит сирена, жители проинформированы о ракетной опасности.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Граждан призвали не подходить к окнам и оставаться в укрытиях.

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#пво
#ракетная опасность
#взрыв
#белгородская область
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Сотрудников «Крокус Сити Холла» заподозрили в причастности к гибели людей в теракте
СК: сотрудники «Крокуса» могут быть причастны к гибели людей в теракте
01 июня 2024, 01:13

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Дело в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла» об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после теракта в концертном зале, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).
Этим сотрудникам предъявлены обвинения, в данный момент они находятся под подпиской о невыезде. Они категорически отрицают свою вину. Главная претензия в отношении сотрудников концертного зала заключается в том, что пожарные выходы из зала были закрыты.

Напомним, трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Около шести тысяч зрителей собрались на концерт рок-группы «Пикник», когда в зал ворвались четверо вооружённых мужчин и открыли стрельбу по людям. После обстрела террористы подожгли здание «Крокуса» и скрылись на автомобиле. Российские силовики схватили их в Брянской области, на пути к украинской границе.

По официальным данным, в теракте погибли более 145 человек, что стало крупнейшей трагедией в истории современной России, после атаки на школу в Беслане.

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#крокус сити холл
#брянская область
#террористы
#трагедия
#красногорск
#обвинение
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Спасатели эвакуировали из московского метро более 150 человек
ТАСС: спасатели эвакуировали из московского метро 171 человека
31 мая 2024, 23:55

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасатели эвакуировали из московского метро 171 человека, передает ТАСС на основе информации оперативных служб.
«В ходе эвакуации из столичной подземки выведен 171 человек, среди них 12 детей», – отмечается в сообщении.

Об эвакуации пассажиров со станции метро «Спортивная» стало известно вечером 31 мая. По данным оперативных служб, сотрудники МЧС проверяют данные о задымлении в вагонах поезда на Сокольнической линии московского метрополитена.

Между тем, столичный департамент транспорта заявил, что информация, появившаяся во многих СМИ о пожарах в вагонах поезда и тоннелях московского метрополитена, не соответствует действительности. Ведомство заявило, что ничто не угрожает безопасности пассажиров, и добавило, что станции на «красной» линии метро работают в штатном режиме.

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#пассажиры
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В Дептрансе сообщили об устранении неполадок на красной ветке метро
Темникова: неисправность подвижного состава на красной линии метро ликвидирована
31 мая 2024, 23:47

Фото: iStock/Artem Cherednik

Неисправность транспортного средства на Сокольнической (красной) линии московского метрополитена устранена, сообщила заместитель начальника метро Юлия Темникова в своем Telegram-канале. Теперь, по ее словам, пути совершенно открыты.
Она уточнила, что жизни и безопасности пассажиров московского метрополитена ничего не угрожает.

Департамент транспорта также извинился перед москвичами. В ведомстве добавили, что прилагаются все усилия, чтобы как можно скорее восстановить движение и ввести его в график.

Ранее, вечером 31 мая, стало известно об эвакуации пассажиров на станции метро «Спортивная».

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#дептранс москвы
#метро
#эвакуация
#пассажиры
#график
#москва-река
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Пассажиров столичного метро эвакуируют на станции «Спортивная»
ТАСС: пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная» после данных о задымлении
31 мая 2024, 22:39

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Пассажиров эвакуируют на станции столичного метро «Спортивная».
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

Как, в свою очередь, сообщает Telegram-канала 112, пассажирам приходится выбираться пешком по тоннелям. Среди них есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что спасатели проверяют данные о задымлении в тоннеле метро на Сокольнической ветке. В настоящее время на линии нет движения от «Университета» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда курсируют с увеличенными интервалами.

В апреле в столице в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание.

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В Балашихе расследуют обстоятельства гибели убитого молнией мужчины

После украинского обстрела в ДНР погибли пять мирных жителей

Бдительные шестилетние близнецы из Видного нашли пропавшего ребёнка
#москва
#метро
#эвакуация
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В Балашихе расследуют обстоятельства гибели убитого молнией мужчины
31 мая 2024, 22:03

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

В Балашихе следователи начали проверку после гибели мужчины от попадания молнии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.
«В городе Балашихе возле дома по шоссе Энтузиастов прохожие обнаружили тело мужчины с ожогами и электрометками. По данным следствия, он скончался от травм, полученных в результате попадания молнии. Следственный отдел организовал проверку. На месте работают следователи, проводится осмотр», – рассказали в пресс-службе.
По данным Telegram-канала 112, погибший – 63-летний житель Балашихи. Молния ударила, когда он шёл по тротуару под зонтом.

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#следователи
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После украинского обстрела в ДНР погибли пять мирных жителей
Пушилин: при обстреле ВСУ в ДНР погибли пять мирных жителей
31 мая 2024, 21:53

Фото: iStock/Motortion

В ДНР пять мирных жителей погибли из-за обстрелов со стороны Украины.
Еще трое получили ранения, заявил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

По его словам, из-за обстрела украинскими боевиками поселка Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 года рождения. Кроме этого, погиб мужчина 1985 года рождения. Среди раненых — женщина 1951 года рождения и мужчина 1989 года рождения.

Он добавил, что в селе Луганском и в Александровке умерли две женщины.

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#днр
#всу
#обстрел
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