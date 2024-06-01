В Белгороде прозвучал новый ряд взрывов

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В Белгороде прогремел новая серия взрывов, передает ТАСС 1 июня. Отмечается фиксация около 20 новых взрывов.
Ранее ночью в Белгороде прогремело около 20 взрывов. В городе задействована система противовоздушной обороны (ПВО). Объявлена ракетная опасность, звучит сирена, жители проинформированы о ракетной опасности.
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Александр Климов