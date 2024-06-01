В Белгороде прогремело около 20 взрывов

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В Белгороде прогремело около 20 звуков взрывов, передает ТАСС.
В городе действует система противовоздушной обороны (ПВО). Объявлена ракетная опасность, звучит сирена, жители проинформированы о ракетной опасности.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Граждан призвали не подходить к окнам и оставаться в укрытиях.
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Александр Климов