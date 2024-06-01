Число прогремевших над Белгородом взрывов увеличилось до 40

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В небе над Белгородом за 15 минут в результате второй серии ударов прогремело около 40 взрывов, передает ТАСС.
В городе действует система противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее корреспондент агентства утверждал на серии взрывов. Таким образом, общее количество взрывов увеличилось до 40 за 15 минут. Информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.
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