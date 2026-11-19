19 ноября 2026, 13:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 5,3 млн диагнозов поставили врачи первичного звена Московской области с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Оценить состояние пациента врачам помогает цифровой ассистент AIDA. Он анализирует данные из электронной карты и предлагает варианты диагнозов, ориентируясь на заложенную в него информацию о 95 социально значимых заболеваниях.





«Искусственный интеллект становится важным помощником наших врачей. Он позволяет работать с большим объёмом медицинской информации, включая жалобы пациента, историю болезни и результаты обследований», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.