19 ноября 2026, 12:50

Автоэксперт Ладушкин: за выброс старых шин на общую помойку последует штраф

Фото: iStock/Sergey Kuznetsov

Старые автомобильные покрышки нельзя просто так выбрасывать или вывозить на городскую свалку. За такое действие гражданину может грозить штраф в 3 тыс. рублей, а юридическому лицу — в 250 тыс. рублей.





Как рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, это связано с тем, что автомобильная покрышка имеет длительный период разложения и фактически только загрязняет окружающую среду. Однако есть несколько способов законно избавиться от старых покрышек.



Если шина ещё в относительно пригодном состоянии, но износ уже большой, можно попробовать продать её на вторичном рынке по самой минимальной цене, предложил специалист.





«Часто подобные покрышки покупают на один месяц или даже несколько недель, если автомобиль нужно переместить на ремонт в СТО, или выставить на продажу, а колёса которые были на нём, пришли в негодность и не держат давление», — отметил он.

«Часто шиномонтажные мастерские занимаются отправкой колёс на утилизацию и за небольшую доплату могут забрать ваши колёса», — пояснил он.

«И компании по переработке вторсырья часто принимают покрышки. Но условия приёма лучше уточнить отдельно у каждой такой организации», — подытожил он.