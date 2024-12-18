В России разработали новую систему для защиты электрогенераторов

Для борьбы с террористами-мигрантами следует ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья на время проведения СВО. С таким предложением выступил депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, открытые границы во время боевых действий — это абсурд.