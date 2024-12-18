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В России разработали новую систему для защиты электрогенераторов на основе математической среды Engee. Об этом сообщает RuNews24.ru. Ее продемонстрировали на ежегодном Международном форуме «Электрические сети».
«В этот раз посетителям форума можно было лично провести эксперимент, нажав на красную кнопку, вызвать короткое замыкание в цифровой модели энергосистемы, развернутой на КПМ РИТМ. И далее наблюдать, как реальное устройство защиты с подстанции (в данном случае терминал РЗА), подключенное к КПМ РИТМ, реагирует на возникшую аварию: оперативно производит отключение поврежденных участков сети и восстанавливает ее нормальную работу», — пишет издание.Ранее сообщалось, что российские ученые разработали и успешно испытали новую систему защиты объектов, способную противостоять атакам ударных беспилотников самолетного типа. Основой конструкции стали высокопрочные сетки и тросы, которые выдерживают нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн. Полученные результаты планируется использовать при создании новых правил строительства и защиты объектов. Это должно повысить общую безопасность инфраструктуры в стране.
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