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В России разработали новую систему для защиты электрогенераторов

Фото: iStock/puhimec

Фото: iStock/puhimec

В России разработали новую систему для защиты электрогенераторов на основе математической среды Engee. Об этом сообщает RuNews24.ru. Ее продемонстрировали на ежегодном Международном форуме «Электрические сети».


«В этот раз посетителям форума можно было лично провести эксперимент, нажав на красную кнопку, вызвать короткое замыкание в цифровой модели энергосистемы, развернутой на КПМ РИТМ. И далее наблюдать, как реальное устройство защиты с подстанции (в данном случае терминал РЗА), подключенное к КПМ РИТМ, реагирует на возникшую аварию: оперативно производит отключение поврежденных участков сети и восстанавливает ее нормальную работу», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что российские ученые разработали и успешно испытали новую систему защиты объектов, способную противостоять атакам ударных беспилотников самолетного типа. Основой конструкции стали высокопрочные сетки и тросы, которые выдерживают нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн. Полученные результаты планируется использовать при создании новых правил строительства и защиты объектов. Это должно повысить общую безопасность инфраструктуры в стране.

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#электричество
В Госдуме назвали неожиданный способ борьбы с террористами
Депутат Матвеев: нужен визовый режим со Средней Азией для борьбы с террористами
18 декабря 2024, 22:53

Фото: iStock/FTiare

Для борьбы с террористами-мигрантами следует ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья на время проведения СВО. С таким предложением выступил депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, открытые границы во время боевых действий — это абсурд.
«Существование открытой границы, безвизовый режим являются абсурдом в ситуации, когда страна воюет. Очень странный, плохо объяснимый абсурд. При таком количестве мигрантов, которые законно находятся на территории России, когда сотни тысяч получили паспорта РФ, что еще более легитимизирует их присутствие, избежать полностью вербовки представителей различных диаспор не получится», — поделился парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Матвеев отметил, что принять решение о введении визового режима следовало еще давно — в начале СВО или после теракта в «Крокус Сити Холле». Он также добавил, что западные и украинские спецслужбы используют мигрантов как расходный материал.

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#сво
#рф
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Эксперт раскритиковал идею регистрации геймеров через Госуслуги
Эксперт Горбаченко: идея регистрации геймеров через Госуслуги избыточна и неясна
18 декабря 2024, 22:44

Фото: iStock/AnnaStills

Идея регистрации геймеров через Госуслуги является избыточной и неясной, заявил директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко. По его словам, инициатива равнозначна предложению идентифицировать каждого ребенка при входе в магазин детских товаров.
«Акцент делается не на улучшении или развитии, а скорее на запрете. В игровую индустрию вовлечены множество участников: от пользователей до производителей, и сложно увидеть, кто из них получит пользу от предлагаемых изменений. <…> Идея регистрации всех игроков через портал Госуслуги избыточна и неясна», — подчеркнул эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Горбаченко также отметил, что маркировка игр, о которой говорится в инициативе, уже существует — индустрия уже разработала и ввела по крайней мере два типа маркировки, что отразится на опыте игроков в положительном ключе.

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#маркировка
#сво
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В Кашире напишут самое длинное письмо Деду Морозу
18 декабря 2024, 19:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В городском округе Кашира 21 декабря пройдёт уникальное мероприятие. Все желающие могут присоединиться к акции «Самое длинное письмо Деду Морозу», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Нужно написать письмо главному новогоднему волшебнику России в одной из точек – парке Каширы-2, Ожерелья и на набережной. Акция проходит в рамках фестиваля «Репетиция Нового года» в городском парке.
«У нас в округе очень много семей с маленькими детьми. Приглашаем всех написать Деду Морозу свои заветные желания. Нужно на подготовленном брендированном макете написать послание зимнему волшебнику заранее или непосредственно на мероприятии. Макеты можно получить в одной из трёх точек. Позже все рисунки и письма соединим в единое послание», – рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Акция стартовала 21 ноября и продлится до 21 декабря.

Найти подробную информацию о ней и записаться на мастер-класс можно по ссылке.

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Стартовал приём заявки на конкурс «Родная игрушка»
18 декабря 2024, 18:59

Фото: сайт igrushka.znanierussia.ru

Стартовал Всероссийский конкурс «Родная игрушка», организаторами конкурса выступают Российское общество «Знание» и Общероссийское движение детей и молодёжи «Движение Первых».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля будущего года на сайте.
«Для участия в конкурсе участникам нужно определиться с тематикой работы. В числе тем – семья и духовно-нравственные ценности, история и культура России, технологические прорывы, герои XXI века. Среди номинаций – сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструктор и сборная модель, техническая и технологическая игрушка, а также мультимедийный проект», – отметили организаторы.
Конкурс адресован широкой аудитории. Проекты игр и игрушек для детей от 0 лет и старше могут представить независимые авторы, производители детских игр и игрушек, творческие коллективы.

Цель конкурса – стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Они должны помочь детям лучше узнать свою страну и её историю, ориентироваться на создание крепкой семьи, развивать творческое и научно-техническое мышление.

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#игрушки
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#творчество
#россия
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В новом сезоне «Цифрового ликбеза» научат покупать товары с доставкой и искать подработку
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» научат покупать товары с доставкой
18 декабря 2024, 18:47

Фото: сайт «Цифрового ликбеза»

В России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов проекта – Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России.
«Главные герои роликов – Ряпушка Варя и Налим Максим – научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. За основу новых серий были взяты идеи сценариев от школьников из Краснодара и Ростовской области Дарьи Сысиковой и Владимира Элизбаряна. Конкурс сценариев был запущен Авито в мае, сразу после выхода первого сезона о совершении безопасных сделок в интернете. Свои варианты сценариев прислали более 50 школьников», – говорится в сообщении.
Первый эпизод учит главную героиню Ряпушку Варю искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать купленное с доставкой. Помощницей Вари вновь стала старшая сестра Полина, которая даёт ей советы по онлайн-сделкам.

Во втором эпизоде Налим Максим, которому исполнилось 14 лет, решает найти в интернете подработку на время каникул. И здесь Полина приходит на помощь, объясняя, на что обратить внимание при поиске вакансий, какую информацию нельзя сообщать собеседнику и как узнать, над1жный ли работодатель.
«Новые серии «Цифрового ликбеза» были созданы при активном участии самих школьников, которые приняли участие в конкурсе на лучший сценарий для будущих эпизодов. С мая по август мы получили 79 сценариев от детей, что помогло нам не только создать полезный контент, но и понять, что именно интересует самих детей, о чем они хотят узнать больше», – рассказала директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.
«В игровой форме на простых примерах пользователи смогут обучиться эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. А ещё им расскажут, какие угрозы есть в интернет-пространстве и как можно им противостоять», – отметил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
«Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Он включает серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.

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#школьники
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#безопасность
#россия
#обучение
#образование
#нацпроекты
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Новогоднее меню с размахом: Топ-6 несложных и вкусных рецептов на праздничный стол
18 декабря 2024, 18:34

Фото: istock / seb_ra

В конце года россияне традиционно планируют новогоднее меню: мясо, рыба, салаты, горячее, закуски.
В материале «Радио 1» собрали несколько идей, которые помогут вам накрыть пышный стол.

Как приготовить мясо на Новый год

Рецепт — свинина с черносливом и курагой


Ингредиенты:
  • свиная корейка — 1 кг;
  • чернослив без косточек — 100 г;
  • курага — 100 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль, перец, специи — по вкусу.
Пошаговый процесс приготовления:

  1. Свиную корейку вымыть, обсушить и сделать на ней глубокие надрезы, но не насквозь.
  2. Чернослив и курагу промыть и обсушить.
  3. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками.
  4. В каждый надрез вставить по 1-2 пластинке чеснока, черносливу и кураге.
  5. Посолить, поперчить и приправить специями по вкусу.
  6. Разогреть духовку до 180 градусов.
  7. Выложить свинину в форму для запекания и отправить в духовку на 1,5-2 часа.
Фото: istock / buddyb76

Какие бутерброды сделать на Новый год

Рецепт — бутерброды с семгой и авокадо


Ни один новогодний стол не обходится без красной рыбы. Предлагаем приготовить классические бутерброды с семгой и авокадо.

Нам понадобится:
  • хлеб (тостовый или другой по вашему выбору) — 4 ломтика;
  • слабосолёная сёмга — 200 г;
  • авокадо — 1 шт.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу;
  • зелень — для украшения.
Приготовление:
  1. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и снимите кожуру.
  2. Сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы предотвратить потемнение. Разомните вилкой для однородной массы, посолите.
  3. Нарежьте красную рыбу тонкими ломтиками.
  4. Поджарьте хлеб на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки.
  5. На каждый ломтик хлеба выложите массу из авокадо, а сверху ломтики рыбы.
  6. Украсьте бутерброды зеленью.
Фото: istock / Maria_Lapina

Как приготовить рыбу на Новый год

Рецепт — шашлыки-змейки


Ингредиенты:
  • филе красной рыбы (лосось, форель, семга) — 500 г;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • имбирь — 1 ч. л.; Соль, перец — по вкусу.
Фото: istock / gbh007

Как приготовить шашлык-змейку:
  1. Кожицу с рыбы не нужно снимать, филе разрезать вдоль на полосы шириной 2-3 см.
  2. Приготовьте маринад: смешайте соевый соус, мед, оливковое масло, измельченный чеснок, имбирь, соль и перец.
  3. Залейте рыбу маринадом и оставьте на 30 минут.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  5. Рыбу на шпажки нужно насаживать волной, чтобы она была похожа на змею.
  6. Выложите шпажки на противень, застеленный пергаментом.
  7. Отправьте противень в духовку на 15-20 минут.
Такой шашлык будет очень интересно смотреться на праздничном столе.

Салаты на Новый год 2025: вкусные и необычные рецепты на праздничный стол
Салаты на Новый год 2025: вкусные и необычные рецепты на праздничный стол

Какие тарталетки приготовить на Новый год

Рецепт — тарталетки с мусс-паштетом и брусничным соусом


Приготовьте муссовые тарталетки с брусникой , они точно удивят гостей.

Нам потребуется:

  • печень куриная — 0,5 кг
  • сливки 33% — 250 г
  • брусника — 300 г
  • лук — 1 шт.
  • сливочное масло — 30 г
  • соль, перец — по вкусу
  • сахар — 3 ч. л.
  • кукурузный крахмал — 1 ч. л.
  • микрозелень — Для украшения
Рецепт приготовления:

  1. Печень тщательно промыть и нарезать на небольшие кусочки.
  2. Луковицу очистить и нарезать полукольцами.
  3. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить лук, добавить к нему печень и жарить до готовности.
  4. Влить сливки и тушить ещё 2–3 минуты. Посолить и поперчить по вкусу.
  5. Готовую печень измельчить в блендере. Полученную массу протереть через сито и дать паштету остыть.
  6. Для соуса смешать бруснику и сахар, поставить на огонь и варить 3–5 минут. Если соус получится слишком жидким, можно добавить крахмал. Остудить готовый соус.
  7. Наполнить тарталетки паштетом, сверху добавить немного ягодного соуса. Украсить микрозеленью
Фото: istock / Oksana Chaun

Как приготовить горячее на Новый год

Рецепт — картофель «Гармошка»

Пюре на новогоднем столе — очень частый гость. Однако для разнообразия стоит попробовать приготовить картофель в другом виде.

Для приготовления «гармошки» нам потребуется:
  • 6-8 картофелин среднего размера;
  • 100-150 г твёрдого сыра;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 3-4 ст. ложки растительного масла;
  • соль, перец и другие специи по вкусу.
Как приготовить «гармошку»:
  1. Картофель тщательно вымойте и обсушите. Сделайте на каждой картофелине глубокие надрезы на расстоянии примерно 5 мм друг от друга, не дорезая до конца, чтобы картофель напоминал гармошку.
  2. Чеснок очистите и мелко нарежьте или пропустите через пресс.
  3. Сыр натрите на крупной тёрке.
  4. В разрезы картофеля положите кусочки сыра и чеснока. Полейте растительным маслом и посыпьте специями.
  5. Заверните каждую картофелину в фольгу.
  6. Разогрейте духовку до 180-200 градусов Цельсия.
  7. Поместите картофель в фольге в духовку и запекайте 40-50 минут, до готовности.
  8. Снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут, чтобы картофель подрумянился.
Фото: istock / Angelika Mostova

Какие закуски приготовить на Новый год

Рецепт — шпинатный рулет с лососем


Ингредиенты:
  • слоеное тесто — 500 г;
  • шпинат — 200 г;
  • лосось слабосоленый — 200 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочный сыр — 200 г;
  • соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
  1. Шпинат промыть и обсушить.
  2. Разогреть сковороду и обжарить шпинат на растительном масле до мягкости.
  3. Лук очистить и нарезать кубиками.
  4. Лосось нарезать тонкими ломтиками.
  5. Размороженное слоеное тесто раскатать в тонкий пласт.
  6. Смазать тесто сливочным сыром.
  7. Выложить на тесто шпинат, лук и лосось.
  8. Посолить, поперчить и свернуть в рулет.
  9. Разогреть духовку до 180 градусов.
  10. Выложить рулет на противень, застеленный пергаментом, и отправить в духовку на 30-40 минут.
Фото: istock / zi3000

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Антитренды: Стилист перечислила образы, в которых не стоит встречать Новый год
Стилист Герман: юбка ниже колена в Новый год будет выглядеть старомодно
18 декабря 2024, 18:29

Фото: iStock/gregory_lee

Главный зимний праздник все ближе, и россияне начинают продумывать свой новогодний наряд, ведь очень важно выглядеть стильно и ярко в праздничную ночь.
Персональный стилист, эксперт в области fashion-тенденций и истории моды Марина Герман в беседе с «Радио 1» не рекомендует встречать Новый год в старомодных образах и в том, что больше не найдет применения.

«Например, какое-то прилегающее платье плохого качества, из тонкой ткани, с пайетками будет смотреться дешево и подчеркнет минусы фигуры. В будущем вы скорее всего его никуда не наденете. А плотная и качественная ткань будет выглядеть современно и подойдет для будущих вечеринок, свадеб, встреч с друзьями», — сообщила эксперт.

Она добавила, что встречать Новый год в костюме можно, однако здесь тоже есть свои нюансы.
«Жакет не должен быть рукавом три четверти, где пуговица будет закреплять рукав — это маркер неактуальных фасонов. Сейчас в моде жакеты полной длины и в полные рукава. Если выбираете атласную юбку, то она должна быть чуть длиннее миди, из плотного атласа, скроена по косой. Юбка ниже колена — это не современно», — поделилась стилист.

Актуальными новогодними цветами Герман назвала золотой и цвет шоколадного мусса.

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#праздники
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В восьми округах Московской области починили светофоры
18 декабря 2024, 18:02

Фото: iStock/gregory_lee

Ремонт светофоров провели на региональных дорогах в восьми городских округах Подмосковья специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры были отремонтированы на улице Петра Романова в Серебряных Прудах, на Зелёном шоссе в посёлке Горки Ленинские Ленинского городского округа, на Московской улице во Фрязине, на улице Новосёлки-Слободка в Ивантеевке, на Школьной улице в микрорайоне Климовск городского округа Подольск и на Пролетарской улице в Чехове», — говорится в сообщении.
Кроме того, светофоры починили на дорогах в деревне Новофрязино в округе Щёлково и селе Старая Ситня в Ступине.

В министерстве отметили, что обследование дорожной сети в Московской области проводится каждую неделю, особое внимание при этом уделяется состоянию светофоров, дорожных знаков, ограждений и прочих элементов, важных для безопасности движения.

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#минтранс мо
#ремонт дорог
#светофор
#московская область
#автодор
#подмосковье
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На пяти станциях МЦД-3 в Люберцах провели рейды по безопасности
18 декабря 2024, 17:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Рейды, направленные на профилактику травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на минувшей неделе в городском округе Люберцы на стациях МЦД-3 Малаховка, Томилино, Панки, Люберцы и Ухтомская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейдов его участники — сотрудники профильных служб и окружной администрации — провели 39 бесед с пассажирами. Им указали, что железная дорога является источником повышенной опасности, и напомнили о правилах, которых необходимо придерживаться, чтобы сохранить своё здоровье и жизнь. В частности, не подходить близко к краю платформы и обязательно снимать наушники, приближаясь к путям», — говорится в сообщении.
Кроме того, во время рейдов были пойманы четыре нарушителя, которых привлекли к административной ответственности.

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#люберцы
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#железная дорога
#рейды
#железнодорожная станция
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