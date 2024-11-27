В России разработали систему для защиты объектов от ударных беспилотников

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Российские ученые разработали и успешно испытали новую систему защиты объектов, способную противостоять атакам ударных беспилотников самолетного типа. Основой конструкции стали высокопрочные сетки и тросы, которые выдерживают нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн, передает РИА Новости.
Система была протестирована на подмосковном полигоне и показала свою эффективность.
В ходе разработки специалисты учли тактико-технические характеристики зарубежных ударных дронов, таких как масса до 60 килограммов, скорость от 110 до 150 км/ч, и размах крыльев до 4,8 метра.
Система состоит из сеток, закрепленных на стойках с использованием тросов и омегообразных скоб. Она предназначена для защиты важной инфраструктуры от растущей угрозы дронов.
Полученные результаты планируется использовать при создании новых правил строительства и защиты объектов. Это должно повысить общую безопасность инфраструктуры в стране.
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В ходе разработки специалисты учли тактико-технические характеристики зарубежных ударных дронов, таких как масса до 60 килограммов, скорость от 110 до 150 км/ч, и размах крыльев до 4,8 метра.
Система состоит из сеток, закрепленных на стойках с использованием тросов и омегообразных скоб. Она предназначена для защиты важной инфраструктуры от растущей угрозы дронов.
Полученные результаты планируется использовать при создании новых правил строительства и защиты объектов. Это должно повысить общую безопасность инфраструктуры в стране.
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Мария Моисеева