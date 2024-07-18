В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги

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Предприятие по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий «Архбум тиссью групп» создало первую смываемую втулку для туалетной бумаги. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что предприятие усиливает работу по импортозамещению. Согласно информации источника, ранее данное средство гигиены не производили российские компании.
Примечательно, что туалетная бумага Soffione с уникальной втулкой уже в продаже в российских магазинах.
Ранее онколог Дмитрий Масленников сообщил, что использованием туалетной бумаги может стать причиной проблем со здоровьем. Специалист отметил, что туалетная бумага может раздражать кожу и провоцировать возникновение микротравм, а также она может способствовать развитию инфекционных и воспалительных процессов.
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Примечательно, что туалетная бумага Soffione с уникальной втулкой уже в продаже в российских магазинах.
Ранее онколог Дмитрий Масленников сообщил, что использованием туалетной бумаги может стать причиной проблем со здоровьем. Специалист отметил, что туалетная бумага может раздражать кожу и провоцировать возникновение микротравм, а также она может способствовать развитию инфекционных и воспалительных процессов.
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Екатерина Коршунова