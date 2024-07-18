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В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги

18 июля 2024, 16:06
Фото: iStock/Studio_Dagdagaz

Фото: iStock/Studio_Dagdagaz

Предприятие по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий «Архбум тиссью групп» создало первую смываемую втулку для туалетной бумаги. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что предприятие усиливает работу по импортозамещению. Согласно информации источника, ранее данное средство гигиены не производили российские компании.

Примечательно, что туалетная бумага Soffione с уникальной втулкой уже в продаже в российских магазинах.



Ранее онколог Дмитрий Масленников сообщил, что использованием туалетной бумаги может стать причиной проблем со здоровьем. Специалист отметил, что туалетная бумага может раздражать кожу и провоцировать возникновение микротравм, а также она может способствовать развитию инфекционных и воспалительных процессов.

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Воробьёв назвал сроки открытия кампусов Технолицея им. Долгих для педагогов и учащихся
Названы сроки открытия кампусов Технолицея им. Долгих для педагогов и учащихся
18 июля 2024, 16:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Технолицее им. В.И. Долгих к началу учебного года откроют кампус для преподавателей, а к концу 2024-го введут ещё два – для учащихся. Такие сроки назвал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который приехал в Истру проверить ход строительных работ. Площадь каждого кампуса – 3 тыс. кв. м.
Он напомнил, что Технолицей был сдан в прошлом году. С того момента численность учащихся почти удвоилась. Важно обеспечить проживание в трёх флагманских образовательных центрах Подмосковья не только ребят, но и учителей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы заинтересованы в привлечении самых одарённых педагогов. Ежегодно сдаём порядка 30 школ и детсадов, поэтому постоянно ищем новые кадры. Сдать первый кампус для преподавателей Технолицея планируют к началу учебного года. Он для нас очень важен, потому что сейчас педагоги вынуждены много времени тратить на дорогу. Мы посмотрели номера, они очень красивые, современные. Два других кампуса для проживания ребят прошу строителей подготовить к концу года», – сказал губернатор.
Сейчас в состав одного из трёх образовательных кластеров Подмосковья входят школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. На территории расположен стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, детские игровые и спортивные площадки. Вблизи обустроили две парковки. До конца года планируют сделать еще одну.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новый корпус для преподавателей рассчитан на 50 мест. В нём будут жить педагоги и члены их семей, которые приехали в Подмосковье из разных стран – Великобритании, США, Аргентины, ЮАР, а также из 12 регионов России. Готовность объекта – 85%.
«В кампусе будут полноценные квартиры с кухнями, посудомоечными машинами, плитами – всё под ключ. Наша задача – создать условия, чтобы коллеги чувствовали себя как дома. Запрос на это большой, уже получили все заявления от сотрудников. Кто-то планирует здесь жить один, кто-то – с семьей, детьми. Такая возможность есть», – отметил замдиректора Технолицея им. В.И. Долгих Максим Никифоров.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Кампусы для детей из других регионов, которые введут в конце года, рассчитаны на 96 и 112 человек. Сейчас готовность корпусов превышает 40%.
«Кампус для преподавателей будет вводиться в августе, чтобы в сентябре-октябре педагоги могли туда заехать, разместиться. Детские планируем ввести в декабре, а январь-февраль отводим под оснащение», – поделился планами представитель подрядчика Алексей Садков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В прошлом году, помимо ребят из Подмосковья, в лицей поступили одарённые ученики из Крыма, с Кубани, Сахалина, Ханты-Мансийска, Тюмени и Татарстана – всего из 17 субъектов Федерации. Планируется, что в новом учебном году образовательный кластер откроет двери для 950 ребят – 707 школьников и 243 дошколят.

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#технологии
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#строительство
#ученики
#преподаватель
#истра
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Названы способы взять ипотеку без первого взноса
Риелтор Шмелев заявил о возможности взять ипотеку без первого взноса
18 июля 2024, 16:03

Фото: iStock/Diy13

Агент по недвижимости Владимир Шмелев назвал два метода взять ипотеку без первоначального взноса.
«В качестве первого взноса можно использовать материнский капитал, если он имеется. А когда уже есть квартира и, к примеру, хочется купить недвижимость побольше, есть вариант взять кредит под залог прежнего жилья», — отметил в беседе с «Москвой 24» Шмелев.

При этом он предупредил, что второй способ имеет существенный минус: из-за обременения в пользу банка продать прежнее жильё при желании не получится без погашения задолженности.

А председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о недопустимости сомнительных схем с оформлением нескольких льготных ипотек.

«У нас, к сожалению, некоторые ушлые лица пользовались пробелом в законодательстве, брали несколько льготных кредитов. Злоупотребляли. Надо отметить, что подавляющее число заёмщиков себе такого не позволяли. Считаю, что нормальная практика — один льготный кредит, как всем добропорядочным гражданам. По одному льготному кредиту — это нормально», — пояснил в беседе с RT Шмелев.

Ранее сообщали, что российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки.

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#квартира
#банки
#недвижимость
#кредит
#материнский капитал
#ипотека
#жильё
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В Подольске капитально отремонтируют котельную
18 июля 2024, 15:56

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт котельной планируется провести в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, извещение об электронных торгах за подряд на работы опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и разработать рабочую документацию и выполнить капитальный ремонт котельной Климовского специализированного патронного завода (КПМЗ) в округе Подольск», — говорится в сообщении.
Работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 343 миллиона 314 тысяч 650 рублей, заявки принимаются до 31 июля. Финансирование капитального ремонта будет вестись из бюджета Московской области и округа Подольск.

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#климовск
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#комитет по конкуретной политике мо
#капитальный ремонт
#котельная
#капремонт
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В Богородском округе 21 июля ограничат проезд на время велозаезда
18 июля 2024, 15:35

Фото: iStock/Solovyova

Велозаезд Gran Fondo Russia будет проводиться на территории Богородского городского округа в воскресенье, 21 июля, из-за этого движение транспорта на нескольких участках дорог будет перекрыто до окончания спортивного мероприятия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Движение автотранспорта будет перекрыто по маршруту заезда «Ногинск – Мамонтово – Карабаново – Черново» с восьми утра до 15:00. Перекрытые участки можно будет объехать через Щёлковское шоссе и ЦКАД», — отмечается в сообщении.
В министерстве также добавили, что в период ограничений автобусные маршруты №№6, 8, 10, 24, 25, 36 и 158 будут курсировать в сопровождении экипажей ГАИ. Пассажиров предупреждают, что автобусы, чей маршрут пересекается с трассой велозаезда, могут опаздывать.

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#богородский городской округ
#ногинск
#велозаезд
#ограничение движения
#минтранс мо
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Синоптик Позднякова раскрыла погоду в Москве в выходные
18 июля 2024, 15:34

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала улучшение погоды в Москве в выходные.
«В выходные дни погода в Москве улучшится. Хотя сохранится в основном погода с переменной облачностью и кратковременными дождями. Температура воздуха понизится, мы будем находиться в другой воздушной массе, и при сохранении северо-западного ветра минимальная температура в Москве в пределах 15-17°С, максимальная — около 25°С», — отметила в беседе с RT Позднякова.

А Кузбасс в эти выходные ожидает тропическая погод с дождями и ливнями. Об этом сообщил региональный Гидрометеоцентр. Так, в субботу, 20 июля, жителей ожидает до 29°C с кратковременными дожди и грозами. Как пишет «Сiбдепо», на следующий день будет немного прохладнее, температура опуститься до 27°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что период интенсивной жары, в частности, на территории России, с годами будет увеличиваться.

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#температура
#выходные
#дожди
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Продают квартиру через «Госуслуги»: Стал известен новый способ мошенничества
Юрист Нигматуллина предупредила о продажах квартир мошенниками через «Госуслуги»
18 июля 2024, 15:26

Фото: iStock/BrianAJackson

Аферисты могут провести сделку по продаже квартиры через «Госуслуги». Об этом пишет «Газете.Ru» со ссылкой на юриста в сфере недвижимости Ирину Нигматуллину.
По ее словам, с 2022 года любые сделки с недвижимостью в РФ можно осуществлять в личном кабинете «Госуслуг». Проводить их можно с помощью электронной цифровой подписи. Посещать нотариуса не нужно.

«Мошенники уже научились обманывать владельцев недвижимости. Как правило, цифровой подписью удается завладеть при помощи методов социальной инженерии, когда владелец недвижимости сам открывает доступ к данным кому-то или оставляет их где-то», — добавила юрист.

Нигматуллина рассказала, что мало иметь только доступ к цифровой подписи. Еще нужно получить доступ к документам настоящего владельца — ИНН, СНИЛС, паспорту. Она рассказала, что сканы этих документов можно достать из баз данных, которые продаются в интернете.

Юрист посоветовала написать заявление в Росреестр о запрете на действия с их недвижимостью без личного присутствия собственника, а также не сообщать личные данные, пароли, коды из SMS незнакомым людям.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. После этого они выманивают код из SMS для доступа к «Госуслугам». Получив доступ в личный кабинет, мошенники берут кредит и выводят деньги.

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Воробьёв: в Подмосковье идёт строительство более 50 дорожных объектов
18 июля 2024, 15:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье большая программа строительства дорог. Сейчас ведутся работы на 53 объектах по федеральной, региональной, муниципальной программам. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход строительства дороги от Павловской Слободы до трассы М-9 «Балтия».
«Среди них – две концессионные дороги. Первая – это Южно-Лыткаринская автодорога ЮЛА протяжённостью 46 км. Первые 16 километров мы должны сдать к концу года. Вторая концессия – Мытищинская хорда. Она должна быть запущена в ноябре-декабре. Это очень важная дорога, которую ждут жители», – сказал губернатор.
Из 53 дорожных объектов в этом году планируют открыть движение на 35. В их числе – важнейшие объездные дороги: обход посёлка Октябрьский на М-5 «Урал», обход Ульянино-Непецино в Раменском, обход деревни Малые Вязёмы в Одинцовском городском округе, Северный обход Лобни.

Этой зимой также должны завершить строительство развязки на Каширском шоссе. Полным ходом идёт возведение четырёх путепроводов МЦД – в населённых пунктах Быково, Аникеевка, Апрелевка и Опалиха. Их также планируют сдать до конца года.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#истра
#строители
#дороги
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Названо отношение россиян к звонкам от руководства в нерабочее время
Опрос: Большинство россиян не игнорируют руководство в нерабочее время
18 июля 2024, 15:08

Фото: iStock/nicoletaionescu

Опрос сервиса SuperJob показал, что лишь 3% россиян игнорируют звонки и сообщения руководства в нерабочее время.
При этом 66% респондентов отметили, что в нерабочее время всегда отвечают начальству, 23% участников делают это не каждый раз, а 8% сообщили, что их не тревожат руководители в свободные моменты.

«Сотрудники, работающие в гибридном графике, чаще отзываются на звонки и сообщения в нерабочее время, чем те, кто ходит на работу и трудится на удалёнке», — приводит RT результаты исследования.

А пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила о том, что в июне в России было выдано на 4,7% меньше потребительских кредитов, чем в мае.

«Количество выданных потребительских кредитов в июне 2024 года составило 3,38 млн единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7%. Снизились в июне 2024 года и показатели объёмов выданных потребкредитов, которые составили 601,1 млрд руб. За месяц они сократились на 3%», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее совместный опрос «Петербургского дневника» и «Единой карты петербуржца» показал, что большинство жителей Санкт-Петербурга с помощью интернет-магазинов экономят время, а также деньги.

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#сотрудники
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#кредиты
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Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится 20-26 июля
18 июля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График работы пригородных поездов МЦД-1, а также Савёловского и Белорусского направлений изменится с 20 по 26 июля в связи с реконструкцией станции Лобня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«В связи с ремонтными работами интервалы между электричками будут увеличены, некоторые поезда Савёловского направления будут следовать от/до станции Депо вместо станции Лобня. На Белорусском направлении часть поездов по вечерам будет следовать до Белорусского вокзала», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание пассажиры могут уточнить на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.

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