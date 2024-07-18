В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги

В Технолицее им. В.И. Долгих к началу учебного года откроют кампус для преподавателей, а к концу 2024-го введут ещё два – для учащихся. Такие сроки назвал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который приехал в Истру проверить ход строительных работ. Площадь каждого кампуса – 3 тыс. кв. м.