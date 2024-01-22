Polityka: Россия полностью ослепила и сбила с толку ВСУ мощными средствами РЭБ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
ВС РФ блокируют высокотехнологичное оружие Запада на Украине средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Polityka.
Сообщается, что российская армия использует на линии боевого соприкосновения все более эффективные системы радиоэлектронного подавления. Авторы материала отмечают, что передовые разработки ВС РФ тестируются на вооружениях государств Североатлантического альянса, что позволяет регулярно оптимизировать их для противостояния противнику.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Назван российский танк, превосходящий немецкий Leopard-2
«РВ»: российские разведчики угнали украинский БМП под Артемовском
МО РФ: ПВО за сутки сбила две ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО и 91 дрон ВСУ
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО.
Читайте также:
Назван российский танк, превосходящий немецкий Leopard-2
«РВ»: российские разведчики угнали украинский БМП под Артемовском
МО РФ: ПВО за сутки сбила две ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО и 91 дрон ВСУ
Екатерина Коршунова