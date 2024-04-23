В России разработали защищающий женщин от нападений уникальный кулон

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В России разработали кулон и приложение, защищающее женщин от нападений. В случае опасности девушка может нажать на устройство и сигнал автоматически отправится другим пользователям, а также родственникам и в экстренные службы. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Пользовательница может нажать на устройство, и сигнал автоматически отправится другим пользователям в радиусе трех километров, а также в экстренные службы и родственникам из списка контактов. Также в приложение встроен онлайн-ассистент, который имитирует грозный мужской голос», — заявили в НТИ.Отмечается, что робот на основании записанных голосов мужчин ответит грозным басом, что испугает преступника. В дальнейшем планирует создать функцию светового сигнала для отпугивания злоумышленников.
Лидер проекта Денис Левшин обратил внимание, что в зависимости от количества нажатий происходит рассылка сообщений с помощью уведомлений и на почту разным получателям. Если нажать один раз, сообщение отправляется родственникам, два раза — пользователям в радиусе 3-х километров, три раза — в экстренные службы.
«Девайс отправляет сигнал, приложение его принимает и рассылает сообщения с геолокацией, она определяется по сим-карте. В приложении также находится карта, на которой отображаются люди на карте, которые в опасности, идут на помощь и близкие рядом», — добавил Левшин.Кроме того, в приложении функционирует навигатор безопасных маршрутов, который на основании сведений о современных преступлениях в определенных местах города выстраивает самый безопасный маршрут.
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