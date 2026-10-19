В России разработают единый стандарт оснащения детских садов

19 октября 2026, 17:31

Минпросвещения введет обязательный минимум игрушек и книг в детсадах

Фото: istockphoto / ChiccoDodiFC

В России планируют разработать базовый стандарт оснащения детских садов. Документ определит обязательный минимум средств обучения и воспитания, который должен быть в каждом дошкольном учреждении независимо от региона и статуса организации.