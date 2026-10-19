В России разработают единый стандарт оснащения детских садов
В России планируют разработать базовый стандарт оснащения детских садов. Документ определит обязательный минимум средств обучения и воспитания, который должен быть в каждом дошкольном учреждении независимо от региона и статуса организации.
Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИА Новости. О подготовке стандарта рассказал глава департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут во время панельной дискуссии о воспитательном потенциале игрушек и педагогических практиках в дошкольном образовании.
По словам Реута, нововведение должно обеспечить равные стартовые возможности для всех детей. Единый перечень оборудования и материалов установит минимальные требования к оснащению детских садов.
При этом учреждения смогут самостоятельно закупать дополнительные игры, игрушки и другие средства обучения сверх установленного минимума. Таким образом, стандарт не ограничит инициативу дошкольных организаций, а определит базовый уровень их оснащения.
Конкретные сроки введения стандарта и подробный перечень обязательного оборудования пока не раскрываются.
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