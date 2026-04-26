В России разрешили использовать вувузелы на стадионах

26 апреля 2026, 13:05

ТАСС: Правительство России разрешило использовать вувузелы на стадионах

Правительство России расширило список духовых инструментов, которые болельщики могут использовать на стадионах — при условии разрешения организаторов.





Согласно обновлённым правилам поведения зрителей на спортивных соревнованиях, теперь к ранее разрешённым горнам и дудкам добавились вувузелы и другие «приспособления для извлечения звуков». Об этом сообщает ТАСС, ознакомившееся с постановлением.



В прежней версии документа действовал запрет на пронос и использование «духовых приспособлений для извлечения звуков (в том числе вувузел)», за исключением горнов и дудок. Этот пункт исключили. Однако полного снятия ограничений не произошло — новый пункт предписывает, что пронос горнов, дудок и вувузел допускается только после согласования со зрителем организатора соревнования или уполномоченного им лица. Таким образом, итоговое решение остаётся за организаторами. Кроме того, в документе указывается, что все подобные приспособления должны размещаться в местах, где они не будут мешать другим зрителям.



Вувузела — длинный южноафриканский рожок, получивший широкую известность во время чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. Из-за своего громкого монотонного звука он впоследствии был под запретом на многих спортивных состязаниях по всему миру.



Как ранее информировал ТАСС, правительство РФ внесло изменения в правила поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. В частности, в документе детализировали процедуры досмотра транспортных средств, согласования проноса и использования средств поддержки и другие нормы.



