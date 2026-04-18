Болельщики из Грузии освистали российский гимн в Европе

Болельщики из Грузии освистали российский гимн на чемпионате по дзюдо в Европе

Фото: istockphoto/fotokostic

В Тбилиси на чемпионате Европы по дзюдо во время церемонии награждения российского спортсмена Тимура Арбузова зрители освистали государственный гимн России. Об этом сообщает «Матч ТВ».





Арбузов завоевал золото в весовой категории до 81 кг, победив в финале грузинского дзюдоиста Тато Григалашвили. Ранее в составе российской сборной также золотые медали получили Мурад Чопанов (до 66 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Серебро завоевала Сабина Гилязова (до 48 кг), бронзу — Марина Воробьева (до 48 кг) и Кирилл Козлов (свыше 100 кг).



Российские дзюдоисты выступают на турнире с национальной символикой. Соревнования, в которых участвуют спортсмены из 48 стран, завершатся 19 апреля.



