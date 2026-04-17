Агрессивная поддержка болельщиков стоила «Зениту» и «Спартаку» полумиллиона рублей
Российский футбольный союз оштрафовал «Зенит» и «Спартак» за поведение болельщиков во время полуфинального матча «Пути регионов» Кубка России, который завершился победой москвичей. Об этом сообщается на сайте РФС.
Уточняется, что «Зенит» заплатит 380 тысяч рублей за использование зрителями пиротехники и бросание предметов в игроков соперника. В свою очередь, «Спартак» оштрафовали на 130 тысяч рублей за то, что болельщики скандировали оскорбительные речевки в адрес петербуржцев.
По окончании матча фанаты «Зенита» забросали бутылками игроков «Спартака». Одна из них попала в голову нападающему «красно-белых» Манфреду Угальде. Общая сумма штрафов для обоих клубов составила 510 тысяч рублей.
Читайте также: