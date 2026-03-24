Бывший нападающий «Динамо» высказался о болельщиках клуба

Футболист Погребняк: болельщики рано стали хвалить «Динамо»
Экс-форвард «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал выступление московской команды в весенней части сезона РПЛ и дал оценку работе Ролана Гусева.
По мнению бывшего нападающего, в последних играх «бело-голубые» не демонстрируют ни уверенности, ни яркого футбола. Погребняк подчеркнул, что матч с «Зенитом» стал для «Динамо» первой по-настоящему серьёзной проверкой, с которой москвичи не справились. При этом он признал, что Гусеву удалось выдать сильный отрезок, однако эта серия уже завершилась.
«Болельщики слишком рано стали хвалить «Динамо», — произнес Погребняк Metaratings.ru.
После 22 туров чемпионата России «Динамо» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 30 очков. В следующем матче РПЛ, который состоится 4 апреля, московский клуб встретится с «Оренбургом». Начало игры — в 17:30 по московскому времени.