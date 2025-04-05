В России захотели ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

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Депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») предложил обязать владельцев собак, чьи питомцы нанесли тяжкий вред здоровью человека, пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
По мнению парламентария, такая мера заставит хозяев задуматься о необходимости использования намордников для потенциально опасных пород.
Ранее депутат Останина уже заявляла о том, что рабочая группа при Госдуме по защите граждан от нападений животных предложила расширить список потенциально опасных пород собак.
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«Кроме того, полагаю, что необходимо расширить перечень потенциально опасных пород. Если собака не является охотничьей или бойцовой, это само по себе еще не означает, что в определенной ситуации она не может быть опасной для окружающих», — добавил Хамитов.Депутат подчеркнул, что участившиеся случаи нарушений правил выгула связаны с игнорированием закона. Многие владельцы оправдываются отсутствием агрессии у питомцев, но это, по его словам, не отменяет рисков непредсказуемого поведения.
Ранее депутат Останина уже заявляла о том, что рабочая группа при Госдуме по защите граждан от нападений животных предложила расширить список потенциально опасных пород собак.
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Мария Моисеева