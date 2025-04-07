В России запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, даже если они не подтвердили факт оплаты проезда. За нарушение закона предусмотрены штрафы как для водителей, так и для должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.