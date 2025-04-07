Фото: iStock/Oleksandra Kharkova
В России запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, даже если они не подтвердили факт оплаты проезда. За нарушение закона предусмотрены штрафы как для водителей, так и для должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
«В соответствии с частью 22 статьи 20 ФЗ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» установлен запрет на высадку из транспорта детей младше шестнадцати лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица и не оплативших проезд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие меры приняты на всех видах транспорта и маршрутах, в том числе в пригородном и междугородном сообщениях.
В случае принужденной высадки ребенка до 16 лет, который не подтвердил факт оплаты проезда, водителю будет выписан штраф в размере пяти тысяч рублей, а должностное лицо заплатит от 20 до 30 тысяч рублей.
Кроме того, за применение насилия в отношении ребенка грозит уголовная ответственность. Нельзя причинять ребенку и его имуществу любой вред и оставлять его в ситуации, опасной для жизни или здоровья.
Читайте также:
Автодилерам хотят запретить навязывание дополнительных услуг
В Московской области готовятся к началу сезона ремонта дорог
В Долгопрудном запустили светофор с искусственным интеллектом
Элина Позднякова