Губернатор Белгородской области ввёл дистанционное обучение для школьников

Отдельные группы Вооружённых сил Украины ещё находились на западных окраинах города Суджа и даже пытались оказывать сопротивление. За день до того, как райцентр в Курской области был взят под полный контроль российскими войсками, было снято видео, где бойцы выводят из опасной зоны мирных жителей.