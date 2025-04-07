Губернатор Белгородской области ввёл дистанционное обучение для школьников

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В Ракитянском районе Белгородской области введён очно-дистанционный формат обучения для школьников из-за регулярных обстрелов региона со стороны Украины. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Все <…> подробности будут доведены заместителем губернатора—министром образования Белгородской области Андреем Викторовичем Милехиным, а также главой Ракитянского района Анатолием Викторовичем Климовым. Безусловно, мы, взрослые, должны в первую очередь заботиться о безопасности наших детей. Лучше мы перестрахуемся, но наши дети должны быть живыми и здоровыми», — написал глава региона.Гладков отметил, что решение о выборе формата обучения в таком случае принимают родители школьников.
Накануне группа бойцов ВСУ попыталась проникнуть в населённый пункт Поповка (Белгородская область). Но российские военные быстро окружили их.
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Анастасия Чубина