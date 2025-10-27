Львова-Белова высказалась об остающихся в России детях выдворенных из страны мигрантов

27 октября 2025, 12:13

Львова-Белова указала о необходимость выдворения мигрантов из РФ вместе с детьми

Мария Львова-Белова (фото: Telegram @malvovabelova)

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила о необходимости разработки правового механизма, который позволит выдворять из страны иностранных граждан вместе с их детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад омбудсмена.