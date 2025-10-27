Львова-Белова высказалась об остающихся в России детях выдворенных из страны мигрантов
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила о необходимости разработки правового механизма, который позволит выдворять из страны иностранных граждан вместе с их детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад омбудсмена.
По словам Львовой-Беловой, в настоящее время при административном выдворении иностранца, являющегося единственным родителем, дети остаются на территории России, поскольку судебное решение не распространяется на несовершеннолетних. В результате они оказываются в российских социальных учреждениях, где могут находиться продолжительное время, пока их не заберет государство происхождения.
Однако, по словам омбудсмена, административное выдворение лиц, являющихся единственным родителем несовершеннолетних, должно отвечать принципу учёта наилучших интересов ребёнка вкупе с интересами государства, заключающимися в борьбе с нелегальной миграцией и иными нарушениями в сфере миграционного законодательства.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения России предоставило возможность детям мигрантов пересдавать тестирование по русскому языку, необходимое для обучения в российских школах.
Читайте также: