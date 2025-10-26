Более трети мигрантов в РФ не сумели сдать тест по русскому языку с первой попытки
Более трети мигрантов не смогли с первой попытки сдать экзамен по русскому языку как иностранному, а также тест по истории и основам законодательства РФ. Речь идет об отчетности за третий квартал (июль, август, сентябрь) 2025 года, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки России.
Из 275 609 человек, проходивших тестирование, экзамен «завалили» 35,1% людей. Общее количество успешно прошедших аттестацию составило 86,9%.
Минобрнауки организовало 203 пункта тестирования во всех регионах России, а также в Таджикистане и Узбекистане, на базе 88 вузов.
Аттестация иностранцев проходит по трем уровням: первый — для получения патента на работу, второй — для оформления разрешения на временное проживание (РВП), третий — для оформления вида на жительство (ВНЖ).
Первый блок проверяет только хорошее знание русского языка, а остальные два тестируют знание истории и законодательства РФ.
