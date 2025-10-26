Более трети мигрантов в РФ не сумели сдать тест по русскому языку с первой попытки

26 октября 2025, 06:39

Фото: iStock/slexp880

Более трети мигрантов не смогли с первой попытки сдать экзамен по русскому языку как иностранному, а также тест по истории и основам законодательства РФ. Речь идет об отчетности за третий квартал (июль, август, сентябрь) 2025 года, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки России.