Впавшую в кому в Египте учительницу из Татарстана доставили в больницу

30 января 2026, 18:53

Фото: iStock/Alexander Maniakhin

Заслуженного учителя Татарстана Ольгу Гардиханову, впавшую в кому в Египте, сегодня доставили в Республиканскую клиническую больницу. Об этом сообщили в Минздраве республики.