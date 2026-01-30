Достижения.рф

Впавшую в кому в Египте учительницу из Татарстана доставили в больницу

Фото: iStock/Alexander Maniakhin

Заслуженного учителя Татарстана Ольгу Гардиханову, впавшую в кому в Египте, сегодня доставили в Республиканскую клиническую больницу. Об этом сообщили в Минздраве республики.



Как передает «Татар-информу», женщина находится в реанимации, ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, но стабильное. К лечению привлечены ведущие специалисты Татарстана, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

4 января Гардиханова прилетела в Египет вместе с семьей. В аэропорту ей внезапно стало плохо, она потеряла сознание и ее экстренно госпитализировали. Медики диагностировали геморрагический инсульт. С того момента женщина находится в коме и в сознание не приходила.

Ольга Гардиханова — заслуженный учитель Республики Татарстан, педагог с 30-летним стажем. Она работает в Алексеевской средней школе.

