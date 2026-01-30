Впавшую в кому в Египте учительницу из Татарстана доставили в больницу
Заслуженного учителя Татарстана Ольгу Гардиханову, впавшую в кому в Египте, сегодня доставили в Республиканскую клиническую больницу. Об этом сообщили в Минздраве республики.
Как передает «Татар-информу», женщина находится в реанимации, ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, но стабильное. К лечению привлечены ведущие специалисты Татарстана, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
4 января Гардиханова прилетела в Египет вместе с семьей. В аэропорту ей внезапно стало плохо, она потеряла сознание и ее экстренно госпитализировали. Медики диагностировали геморрагический инсульт. С того момента женщина находится в коме и в сознание не приходила.
Ольга Гардиханова — заслуженный учитель Республики Татарстан, педагог с 30-летним стажем. Она работает в Алексеевской средней школе.
