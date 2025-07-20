В России резко подорожало пиво
В России резко подорожало пиво, следует из данных исследования «Ромир», имеющихся в распоряжении ТАСС.
В первом квартале 2025 года средний чек на пиво вырос во всех категориях упаковки. Такая тенденция, по словам экспертов, отмечается на фоне общего сокращения числа покупателей пива.
Среднестатистический покупатель стал платить в среднем на 32 рубля больше за напиток в стеклянных бутылках, на 40 рублей больше за пиво в банках и на 39 рублей больше за алкоголь в ПЭТ-бутылках. Наибольший рост отмечается у разливного пива. Его средний чек увеличился на 65 рублей, достигнув 285 рублей.
Исследователи указали, что, несмотря на общее снижение аудитории покупателей, различное пиво показывает рост частоты покупок среди лояльных потребителей – до 4,4 раза в год против 3,8 раза в 2024 году.
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