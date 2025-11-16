Shot: У россиян отобрали купленные более 15 лет назад элитные квартиры в Египте
Несколько российских семей лишились элитных квартир в Шарм‑эль‑Шейхе, приобретённых более 15 лет назад.
Как пишет телеграм-канал Shot, в 2008 году они купили жильё в комплексе Royal Oasis, однако вскоре выяснилось, что земля под ним принадлежит не продавшему недвижимость бизнесмену, а банку Housing and Development Bank.
Покупатели полагали, что это не создаст проблем. Участок арендовала на 100 лет мать владельца комплекса. После внезапной кончины предпринимателя обнаружилось, что у него были долги перед банком, и в 2025 году женщина передала комплекс финансовой организации в счёт погашения задолженности сына.
Получив решение суда, клерки сменили замки и выселили собственников. Вернуть квартиры пострадавшие, по данным источника, не смогут.
