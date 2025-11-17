Подмосковье выделит более 1 млрд рублей на «Социальную ипотеку» в 2026 году
На программу «Социальная ипотека» в 2026 году в Подмосковье планируют выделить более 1 млрд рублей. Такую поддержку запустили в 2016 году. Она помогает врачам, учителям, молодым учёным и уникальным специалистам покупать жильё на льготных условиях. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В следующем году поддержку получат медики, педагоги, учёные, специалисты ОПК и тренеры. Парламентарий отметил, что власти продолжат расширять программу, чтобы как можно больше специалистов смогли улучшить свои жилищные условия.
«Программа позволяет закрепить в регионе квалифицированных специалистов, обеспечивает равный доступ к жилью и повышает престиж работы в социальной сфере. Это правильная инвестиция, которая уже показывает реальные результаты. В рамках подпрограммы «Социальная ипотека» в будущем году планируется улучшение жилищных условий 219 востребованных специалистов», — рассказал Игорь Брынцалов.По условиям «Соципотеки» участники получают субсидию в размере 50% стоимости жилья на первоначальный взнос. В течение 10 лет регион ежемесячно покрывает часть основного долга, а участник программы платит только проценты по кредиту.
Также упростили процесс подачи заявок: специалисты, которые работают в Подмосковье и подходят под критерии программы, могут подать заявление онлайн на регпортале. Там же доступен полный список профессий и все условия участия.