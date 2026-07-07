В России резко упало производство популярного вида алкоголя
Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связал июньское снижение выпуска коньяка с ростом цен, а глава Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин указал на смену потребительских привычек. За первый месяц лета производство этого напитка в России сократилось на 26,67 процента по сравнению с июнем 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По сведениям Росалкогольтабакконтроля, за июнь предприятия выпустили 558,9 тысячи декалитров коньяка. По итогам января—июня объемы опустились на 6,6 процента и достигли 3,22 миллиона декалитров. В мае рынок выглядел заметно устойчивее: за первые пять месяцев спад год к году держался на уровне одного процента.
Павел Победкин считает, что коньяк теряет позиции из-за своей консервативной модели потребления. Этот напиток чаще выбирают для употребления в чистом виде, тогда как виски, ром и джин нередко используют в коктейлях.
Андрей Московский назвал еще одной причиной удорожание крепкого алкоголя. С начала года минимальная розничная цена выросла на 16 процентов и достигла 755 рублей за полуторалитровую бутылку. На фоне слабого спроса торговые сети не наращивают запасы, а производители не спешат заполнять склады.
Алкоголь вредит организму даже при относительно умеренном употреблении, а при регулярном — повышает риск серьезных заболеваний. Он негативно влияет на печень, сердце, сосуды и мозг, может вызывать гастрит, проблемы со сном, ухудшение памяти и концентрации. Кроме того, алкоголь ослабляет самоконтроль, замедляет реакцию и снижает способность принимать взвешенные решения, из-за чего возрастает риск травм, аварий и опасного поведения.
Не менее серьезен и социальный вред алкоголя. Злоупотребление спиртным часто приводит к конфликтам в семье, снижению работоспособности, финансовым проблемам и развитию зависимости. Со временем человеку становится все труднее обходиться без алкоголя, а это ухудшает качество жизни и может привести к тяжелым психологическим и физическим последствиям. Именно поэтому важно относиться к алкоголю осторожно и при первых признаках зависимости обращаться за помощью.
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