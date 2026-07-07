В России резко упало производство популярного вида алкоголя

07 июля 2026, 10:24

Выпуск коньяка в России резко просел в июне

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связал июньское снижение выпуска коньяка с ростом цен, а глава Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин указал на смену потребительских привычек. За первый месяц лета производство этого напитка в России сократилось на 26,67 процента по сравнению с июнем 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».