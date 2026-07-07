Кардиолог назвала опасные формы тахикардии и тревожные симптомы

07 июля 2026, 09:23

Кардиолог Трушкина: опасным видам тахикардии предшествует высокое давление

Фото: iStock/pada smith

Врач-кардиолог сети «Клиника Фомина» Ольга Трушкина предупредила, что отдельные формы тахикардии несут серьезную угрозу для жизни и требуют внимания врачей. Об этом она рассказала в разговоре со Здоровьем Mail.