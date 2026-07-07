Кардиолог назвала опасные формы тахикардии и тревожные симптомы
Врач-кардиолог сети «Клиника Фомина» Ольга Трушкина предупредила, что отдельные формы тахикардии несут серьезную угрозу для жизни и требуют внимания врачей. Об этом она рассказала в разговоре со Здоровьем Mail.
По словам специалиста, нарушения ритма сердца могут привести к появлению тромбов в его полостях и к тромбоэмболии. При фибрилляции предсердий со временем нередко развивается хроническая сердечная недостаточность. Наибольшую опасность, как пояснила врач, представляют желудочковые аритмии, поскольку они грозят обмороками и внезапной смертью.
Сигналом для срочного обращения за помощью Трушкина назвала боль в груди, нехватку воздуха, головокружение, предобморочное состояние и потерю сознания. Насторожить должен и приступ с резким началом и столь же внезапным завершением.
Чтобы снизить риск тахикардии, полезно включать в рацион продукты, богатые калием, магнием и омега-3 жирными кислотами. К ним относятся бананы, авокадо, печёный картофель, шпинат, фасоль, курага, орехи и семечки — они помогают поддерживать нормальную работу сердечной мышцы и нервной системы. Также стоит обратить внимание на жирную рыбу, например лосось, скумбрию и сардины: омега-3 могут способствовать более стабильному сердечному ритму и уменьшению воспаления.
Не менее важны продукты, которые помогают избегать резких скачков сахара и перегрузки организма: цельнозерновые каши, овощи, ягоды, бобовые и кисломолочные продукты. Они поддерживают ровный обмен веществ и помогают организму легче переносить стресс, который тоже может провоцировать учащённое сердцебиение. При этом желательно сократить крепкий кофе, энергетики, алкоголь и очень солёную пищу, так как они нередко усиливают склонность к тахикардии. Если приступы сердцебиения повторяются, лучше обратиться к врачу.
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