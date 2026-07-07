В России перечислили работников с самым стремительным ростом зарплат
В апреле самые высокие темпы роста средних зарплат в России показали фотографы. За год их доходы увеличились в 1,6 раза. В первую тройку по этому показателю вошли переводчики и сотрудники негосударственных пенсионных фондов. Об этом пишет РИА Новости.
У переводчиков средний оклад прибавил 55 процентов, у работников НПФ — 50 процентов. Заметный рост зафиксировали и в сфере копирования записанных носителей информации, где зарплаты выросли на 47 процентов. У дизайнеров показатель достиг 45 процентов.
В число направлений с самым быстрым повышением доходов вошли юристы с приростом на 44 процента, разработчики строительных проектов и представители звукозаписывающей индустрии — на 43 процента. У занятых в газодобыче средние зарплаты поднялись на 41 процент, в перестраховании — на 39 процентов. В остальных сегментах динамика оказалась слабее.
При этом эксперты считают, что период активного повышения окладов в стране близок к завершению. По их оценке, бизнес все сильнее ощущает рост расходов, более тяжелую налоговую нагрузку и давление санкций. Именно эти факторы сдерживают дальнейшее ускорение зарплат.
Ранее кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева заявила: липкая пленка на поверхности мяса, нарушение температурного режима хранения и резкий посторонний запах могут свидетельствовать об активном размножении микроорганизмов и порче продукта.
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