В России перечислили работников с самым стремительным ростом зарплат

07 июля 2026, 09:26

Фотографы возглавили апрельский рейтинг по росту зарплат в России

Фото: iStock/scyther5

В апреле самые высокие темпы роста средних зарплат в России показали фотографы. За год их доходы увеличились в 1,6 раза. В первую тройку по этому показателю вошли переводчики и сотрудники негосударственных пенсионных фондов. Об этом пишет РИА Новости.