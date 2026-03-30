В России с 1 апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки
Новые правила оформления рассрочки вступают в силу с 1 апреля: в частности, теперь будет нельзя завышать цены на товары, которые покупают в рассрочку. Об этом сообщила РИА Новости к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Лахтина.
На сегодняшний день подобные сервисы широко распространены на маркетплейсах. Теперь продавцы не имеют права увеличивать стоимость товаров, вводить дополнительные комиссии или навязывать услуги, которые влияют на итоговую цену при выборе покупателем опции более поздней оплаты.
Однако это правило не распространяется на участников партнерских программ, участвующих в эксперименте в отдельных регионах России, а также на стороны договоров долевого участия, так как на эти отношения распространяются специальные законы.
Со следующего месяца также вводится ограничение на максимальный срок беспроцентной рассрочки. Согласно уточнению Лахтиной, для договоров, заключенных с 1 апреля 2026 года, максимальный срок беспроцентной рассрочки составит 6 месяцев, а начиная с 1 апреля 2028 года — 4 месяца.
Кроме того, предоставлять рассрочку смогут только компании, зарегистрированные в специальном реестре. Также ограничивается размер неустойки за просрочку оплаты по договору рассрочки — она не сможет превышать 20% годовых от суммы задолженности.
